“Mēs nevaram balsot ar aiztaisītām acīm!” Šlesers atklāj, ar kādiem nosacījumiem atbalstītu Kulbergu
Partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) ir gatava atbalstīt Andra Kulberga (AS) vadītu profesionāļu mazākumvaldību, ceturtdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja LPV Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Ainārs Šlesers.
Politiķis uzsvēra, ka LPV vēlas nodrošināt Kulbergam parlamenta atbalstu pārmaiņu īstenošanai. Vienlaikus viņš norādīja, ka partijas atrašanās koalīcijā ļautu iepriekš vienoties par pieņemamajiem lēmumiem, savukārt, paliekot ārpus valdības, LPV katru jautājumu vērtētu atsevišķi. "Mēs taču nevaram ar aiztaisītām acīm vienkārši balsot," sacīja Šlesers, skaidrojot, ka partijai, kas nav pārstāvēta valdībā, nepieciešams laiks, lai iepazītos ar tās lēmumiem.
Šlesera ieskatā "Apvienotā saraksta" (AS) un LPV sadarbība Kulbergam dotu stabilāku atbalstu nekā valdība, kuru veidotu tikai AS un Nacionālā apvienība (NA). Viņš pauda vērtējumu, ka ar 51 deputāta balsi nepietiktu nepieciešamo pārmaiņu īstenošanai. AS Saeimā ir 41 mandāts, LPV - 17, bet NA - desmit. Tādējādi AS un LPV kopā būtu 58 balsis, savukārt AS un NA - 51 balss.
Par vēlamu risinājumu Šlesers nosauca arī visu trīs politisko spēku sadarbību. Šādā gadījumā Kulbergs jautājumos, kuros partneru viedokļi atšķirtos, varētu iegūt vairākumu vai nu ar NA, vai ar LPV balsīm, sprieda politiķis.
Savukārt valdību, kurā būtu pārstāvēta "Jaunā vienotība" (JV) vai "Progresīvie", LPV neatbalstītu. "Mēs nekad neatbalstīsim valdību ar "Jauno vienotību" un "Progresīvajiem". Tā mums ir sarkanā līnija," uzsvēra Šlesers.
Viņš arī norādīja uz AS, NA un LPV sadarbību Saeimas Prezidija vēlēšanās, kurās politiskie spēki atbalstījuši cits cita kandidātus. Vienlaikus Šlesers atzina, ka vienošanās par Prezidiju pati par sevi nenozīmē vienošanos par kopīgu valdību.