Mūžībā devusies izcilā latviešu keramiķe Izabella Krolle
3. novembrī 88 gadu vecumā mūžībā devusies latviešu keramiķe Izabella Krolle, informē Latvijas Mākslinieku savienība.
Izabella Krolle bija viena no nozīmīgākajām Latvijas keramiķēm, kuras daiļradei raksturīgas izteiksmīgas formas, daudzveidīgs glazūru lietojums un vērienīgi keramikas mozaīku darbi.
Māksliniece 1957. gadā absolvēja Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļu, bet 1963. gadā – Latvijas Mākslas akadēmiju. Viņas darbi rotājuši vairākas sabiedriskās ēkas Latvijā, tostarp Madonas Kultūras namu un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu. Krolle piedalījusies arī Taškentas metro stacijas "Čilanzar" mākslinieciskajā noformēšanā.
Keramiķes darbi glabājas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā un citās kolekcijās Latvijā un ārvalstīs.
Krolles dzīvesbiedrs bija pazīstamais grafiķis Gunārs Krollis (1932–2025), bet viņu meita ir māksliniece Inguna Irbe.
Atvadīšanās no Izabellas Krolles notiks 10. novembrī plkst. 12.00 Rīgas Kristus Karaļa Romas katoļu baznīcā, Meža prospektā 86.
Portāls Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Izabellas Krolles ģimenei, tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.