Ceturtdien pūtīs brāzmains vējš un uzspīdēs saule.
Sabiedrība
Šodien 07:16
Ceturtdien Latvijā pastiprināsies vējš - piekrastē brāzmas sasniegs 18 metrus sekundē
Ceturtdien Latvijā ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē, piekrastē - līdz 16 metriem sekundē, prognozē sinoptiķi.
Vakarā piekrastē vēja ātrums brāzmās sasniegs 18 metrus sekundē.
Gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +8..+12 grādi.
Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un brīžiem spīdēs saule, gaiss iesils līdz +11 grādiem. Ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 16 metriem sekundē, vakarā - līdz 18 metriem sekundē.
Laikapstākļus aizvien ietekmē anticiklona austrumu mala, vēja pastiprināšanās saistīta ar zema spiediena apgabalu Arktikā un Krievijā. Atmosfēras spiediens Latvijā (jūras līmenī) no 1019 hektopaskāliem Alūksnes un Balvu novadā līdz 1027 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.