Daugavpiliešus aicina gatavoties Ziemassvētku noformējuma konkursam “Mīlestības gaisma stiprāka par ledu”
Tuvojoties Ziemassvētkiem, Daugavpils valstspilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un organizācijas iesaistīties pilsētas svētku noformēšanā. Arī šogad tiks rīkots Ziemassvētku noformējuma konkurss, kura devīze ir “Mīlestības gaisma stiprāka par ledu”.
Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju un uzņēmēju līdzdalību pilsētas rotāšanā, rosinot radošas idejas un dažādus svētku noformējuma risinājumus.
Šogad konkursa dalībnieki aicināti iedvesmoties no pilsētas Ziemassvētku noformējuma koncepcijas, kas veidota, balstoties uz pasakas “Sniega karaliene” motīviem.
Noformējumā var izmantot sniegotu ainavu, ledus pils, sniegpārslu, spoguļa šķembu, zvaigžņu, ziemeļblāzmas, rožu dārza, ragavu, vārtu, gaismas un sirds motīvus.
Svētku rotājumos ieteicams izmantot aukstos toņus, piemēram, ledus zilo, gaiši zilo, sniegbalto, pērļu balto un sudraba krāsu, ko var papildināt ar tumši ziliem vai violetiem akcentiem. Noformējumā vēlams saglabāt vienotu vizuālo stilu, izmantojot gaismas elementus, caurspīdīgus un atstarojošus materiālus.
Konkursā varēs piedalīties privātmāju un daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, uzņēmēji, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, biedrības, kā arī valsts un pašvaldības iestādes. Tiks vērtēts ēku fasāžu, logu, skatlogu, balkonu, lodžiju, ieeju un piegulošo teritoriju svētku noformējums.
Žūrija vērtēs noformējuma atbilstību Ziemassvētku tematikai, oriģinalitāti, izmantoto materiālu pielietojumu un saskaņotību ar pilsētvidi. Papildu punktus varēs iegūt par otrreizēji pārstrādājamo materiālu izmantošanu dekorācijās.
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Informācija par dalības nosacījumiem, pieteikumu iesniegšanas kārtību un termiņiem tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos.