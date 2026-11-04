Smiltēns un Saeimas Prezidija locekļi vēršas pret Pagoru
Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns un pārējie Prezidija locekļi sagatavojuši iesniegumu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai, aicinot ierosināt ētikas pārkāpuma lietu par deputāta Andreja Pagora saziņu krievu valodā no Saeimas sēžu zāles.
Pagors 2026. gada 3. novembrī, 15. Saeimas pirmajā darba dienā, “TikTok” publicēja video, kurā krievu valodā stāstīja par pirmās sēdes darba kārtību. Tajā pašā dienā viņš līdz ar pārējiem deputātiem deva svinīgo solījumu un ieguva deputāta pilnvaras. Video deputāta kontā vairs nav pieejams, taču tā kopijas izplatās sociālajos tīklos.
Saeimas priekšsēdētāja un Prezidija locekļu ieskatā šāda rīcība ir pretrunā Satversmes 18. pantā nostiprinātajam deputāta svinīgajam solījumam stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un pārkāpj Saeimas kārtības ruļļa pielikumā ietvertā Saeimas deputātu ētikas kodeksa 18. punktu. Tas nosaka deputātu pienākumu Saeimas telpās savstarpēji un saziņā ar Latvijas sabiedrību lietot valsts valodu un nepieļaut rīcību, kas radītu šaubas par latviešu valodas nozīmību.
“Latviešu valoda ir mūsu valsts pamats un vērtība, kas ikvienam Saeimas deputātam ir jāciena, jāgodā un jāstiprina. Latvijas tautai dotajam solījumam ir gan juridisks, gan dziļi morāls spēks. Tajā pašā dienā no Saeimas sēžu zāles uzrunāt sabiedrību krievu valodā nozīmē izrādīt necieņu pret tikko doto zvērestu. Kā Saeimas priekšsēdētājs šādu rīcību neatstāšu bez ievērības. Prasīsim tās izvērtēšanu un atbildību likumā noteiktajā kārtībā,” uzsver Edvards Smiltēns.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 179. panta trešo daļu, iesniegumā komisija aicināta izvērtēt Andreja Pagora rīcību un pārkāpuma konstatēšanas gadījumā piemērot attiecīgas sankcijas. Iesniedzēji uzsver deputātu pienākumu uzturēt augstus politiskās kultūras standartus un stiprināt sabiedrības uzticēšanos Saeimai.
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Jāpiebilst, ka Andrejs Pagors savā "Facebook" kontā pastāvīgi virza Kremļa naratīvus, gan izsmejot pasākumus valsts aizsardzībā pret potenciālo Krievijas agresiju, gan žēlojoties par Krievijas agresijas atbalstītāju represēšanu, gan paužot gandarījumu par Krievijas sportistu atgriešanos starptautiskajā apritē, gan visādi noniecinot Ukrainas pretošanos Krievijas agresijai.