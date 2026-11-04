No atstādinātā Ādažu pašvaldības izpilddirektora Porieša prasīs paskaidrojumus
Ādažu novada dome šodien ārkārtas sēdē nolēma prasīt paskaidrojumus no pašvaldības izpilddirektora Gunta Porieša, kurš atstādināts uz pārbaudes laiku. Jautājums skatīts slēgtajā domes sēdes daļā.
Ādažu novada domes priekšsēdētājs Gatis Miglāns (ZZS) paziņoja, ka dome uzklausīja dienesta izmeklēšanas komisijas ziņojumu, kas pieņemts zināšanai. Dome arī nolēma uzdot izpilddirektoram sniegt paskaidrojumus.
Jau ziņots, ka augustā Ādažu novada dome nolēma sākt dienesta pārbaudi par pašvaldības izpilddirektora Porieša rīcību un uz pārbaudes laiku atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas. Pārbaude saistīta ar pašvaldības līdzekļu izlietojuma caurskatāmību, pašvaldības kapitālsabiedrību uzraudzību un atsevišķu domes lēmumu izpildi.
Miglāns iepriekš informēja, ka saņemts deputātu pieprasījums, kurā uzskaitīta virkne iespējamu pārkāpumu, bet galvenais akcents likts uz kapitālsabiedrību pārvaldību, kur šobrīd notiek audits un ir saņemts pirmais atzinums par "Ādažu namsaimnieku". Deputātiem esot aizdomas par iespējamu naudas izšķērdēšanu.
Izpilddirektora pienākumus pārbaudes laikā pilda pašvaldības izpilddirektora vietniece Inga Reķe.