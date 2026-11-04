Premjers Kulbergs kādu laiku būs arī tieslietu ministrs
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) no ceturtdienas, 5. novembra, uz laiku līdz turpmākam lēmumam pildīs tieslietu ministra pienākumus, pavēstīja Ministru kabineta preses sekretāre Laura Krastiņa.
Kulbergs šodien pieņēma tieslietu ministra Edvarda Smiltēna (AS) atkāpšanos no amata saistībā ar 15. Saeimas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas sākšanu. Saskaņā ar rīkojumu Smiltēns tieslietu ministra pienākumus pilda līdz 4. novembrim.
Kulbergs uzņemas pildīt tieslietu ministra pienākumus līdz jaunā Ministru kabineta apstiprināšanai Saeimā. Premjers norāda, ka prioritāte ir nodrošināt stabilu Tieslietu ministrijas (TM) darbu, iesākto iniciatīvu pēctecību un valsts pārvaldes darbības nepārtrauktību.
Kulbergs izsaka pateicību Smiltēnam par līdzšinējo darbu valdībā un novēl panākumus parlamenta vadīšanā. Premjera ieskatā Smiltēna vadībā TM turpinājusi darbu tiesiskuma stiprināšanā un tieslietu sistēmas pilnveidošanā.
Kā vēstīts, līdzšinējais tieslietu ministrs Smiltēns par parlamenta spīkeri ievēlēts otrdien.
Smiltēns jau iepriekš vadījis parlamentu, 2022. gadā kļūstot par 14. Saeimas priekšsēdētāju. Pēc tam, kad AS nonāca opozīcijā, Saeimas priekšsēdētāja amatu pārņēma Daiga Mieriņa (ZZS).
Pēc premjeres Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunu valdību izveidoja Kulbergs, un Smiltēns viņa vadītajā Ministru kabinetā ieņēma tieslietu ministra amatu.
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Smiltēnam ir ilga politiskā pieredze. Viņš bijis 10., 11. un 12. Saeimas deputāts, parlamentā tiekot ievēlēts no partiju apvienības "Vienotība". 2011. gadā viņš kļuva par Zemkopības ministrijas parlamentāro sekretāru, bet 2014. gadā ieņēma Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra amatu.
Politiķis kandidēja arī 13. Saeimas vēlēšanās no "Latvijas Reģionu apvienības" saraksta, tomēr šis politiskais spēks nepārvarēja iekļūšanai parlamentā nepieciešamo barjeru.
Savukārt 2020. gadā Smiltēns kandidēja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās no Nacionālās apvienības (NA) saraksta. Pēc vēlēšanām viņš kļuva par Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku un šajā amatā darbojās vairākus gadus.
15. Saeimas vēlēšanās AS Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 17, partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) - 15, NA - desmit, "Progresīvie" - desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) - septiņus mandātus.