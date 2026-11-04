Matērijas noslēpumi, mainīgas formas un neparasti materiāli: LNMM būs skatāma Laimdotas Malles izstāde „Zvaigžņu putekļi”
No 2026. gada 28. novembra līdz 2027. gada 21. februārim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas Kupola zālē (Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā) būs skatāma mākslinieces Laimdotas Malles izstāde “Zvaigžņu putekļi”.
Izstāde “Zvaigžņu putekļi” pievēršas potenciālam kā iespējamību un pārvērtību laukam, kurā formas rodas, pārveidojas un izzūd. Tā risināta kā daudzdaļīga sistēma, kurā materiāli, ķermeņi un struktūras atrodas pastāvīgā transformācijā. Līdzās eksistē pārbagāta augšana un pakāpeniska sairšana, kontrole un ievainojamība, haoss un pašorganizācija.
Šajā vidē potenciāls atklājas caur īslaicīgām konfigurācijām. Viela uz brīdi organizējas noteiktā formā, lai pēc tam atkal izšķīstu un pārkārtotos citā. Katra šāda konfigurācija ietver dažādas turpmākās iespējamības, tostarp iespēju tām palikt neīstenotām. Darbi parāda pasauli, kurā rašanās un izzušana notiek vienlaikus, bet katra īstenotā forma saglabā iespēju pārvērsties.
Izstāde veidota kā septiņu savstarpēji saistītu instalāciju kopums, kurā dažādas materiālās un telpiskās situācijas izceļ atšķirīgas potenciāla izpausmes. Tajās sastopama vielas uzkrāšanās un sairšana, tās sadalīšana, klasificēšana un pārveidošana, aizsardzības un kontroles mehānismi, kā arī vēl neīstenotu formu un notikumu iespējamība. Instalācijas pastāv savstarpējās attiecībās, ļaujot skatītājam radīt savienojumus starp materiāliem, tēliem un pieredzēm.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Kupola zālē instalācijas mijiedarbojas ar telpas arhitektūru un cita ar citu, veidojot vienotu, mainīgu vidi. Pārvietojoties tajā, apmeklētājs nonāk starp atšķirīgām lietu kārtībām, materialitātēm – no šķietami dabiskas augšanas līdz laboratoriskai kontrolei, no blīvām materiālu uzkrāšanās vietām līdz gandrīz netveramām struktūrām.
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Izstāde veidota sadarbībā ar mūziķi Sarmu Gabrēnu, kura radījusi skaņu ainavu, un telpas mākslinieku Alekseju Beļecki. Izstāde tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Par mākslinieci
Laimdota Malle ir vizuālā māksliniece, kura strādā ar vasku, keramisko ģipsi un citiem puscaurspīdīgiem materiāliem. Veidojot telpiskus nospiedumus, viņa pēta matērijas un dzīvības formu pārvērtības, kurās savijas augšana un sairšana, ievainojamība un noturība. Autores instalācijas aicina uztvert matēriju kā aktīvu, mainīgu un jaunu iespēju pilnu esamības daļu.
Laimdota Malle ieguvusi maģistra grādu vizuālajā mākslā Latvijas Mākslas akadēmijā un pabeigusi tēlotājmākslas maģistra programmu Mančestras Metropolitēna universitātē (Lielbritānija). 2026. gadā nominēta Latvijas Mākslas gada balvai 2025 kategorijā “Gada mākslinieks”. Viņas darbi nominēti arī Purvīša balvai (2023) un balvai “Kilograms kultūras” (2022, 2025). Nozīmīgākās personālizstādes ir “OOZE” galerijā “Pragovka” (Prāga) un Vagonu zālē (Rīga), “Biedē mani, mierini mani, biedē mani” RSU Anatomijas muzejā, “Es iekodos stikla lagūnas ādā” Rīgas Laikmetīgās mākslas telpā un “Like a Jellyfish in the Sun” Savvaļā.