Laiks krāsainākai ikdienai. Indras Vilipsones kultūrpieturas: ko ieplānot no 9. novembra līdz 15. novembrim?
Laiks iekrāsot ikdienu un tālab arī šajā pirmdienas rītā darbojos ar kultūras kalendāru un kaļu plānus tuvākai un šoreiz arī tālākai nākotnei, jo, ja vēlamies kādu savu kultūrgalamērķi iemarķēt ārpus valsts robežām, tad drusku jāapdomā un jāpagatavojas, šoreiz man būs divi šādi aicinājumu, bet tagad visu secībā…
Mūsu galvaspilsētā kā ik rudeni ierodas Valmieras teātris, 14. un 15. novembrī ar skarbu joku, pārpratumu un negaidītu pavērsienu caurvītu melno komēdiju “Inišmoras leitnants” Mārtiņa Eihes režijā teātra trupa viesosies Dailes teātra Jaunajā zālē. Kas var būt stiprāks par īsta īru rīkļurāvēja mīlestību pret savu dzimteni, tēvu, māti un ģimeni? Stiprāks par pienākuma un taisnīguma apziņu? Tā ir mīlestība pret savu kaķi. Neviens, kas būs darījis pāri Tomasiņam, nepaliks vesels pēc tam, kad par to būs dabūjis zināt Īru Nacionālās atbrīvošanas armijas leitnants Padriks. Gandrīz neviens. Iestudējums savu pirmo versiju piedzīvoja Valmieras vasaras teātra festivālā 2020. gadā, tam nonākot Valmieras teātra repertuārā. Atjaunotās versijas pirmizrāde notika 2025. gada 2. augustā Valmieras vasaras teātra festivālā un jau atkal atgriežas teātra repertuārā. Bet te mums visiem kopā maza pavadvēstule par šo iestudējumu no Valmieras teātra direktores Evitas Ašeradenas: “Izrāde par sīka naida sekām, apmātību un stulbumu – iespēja redzēt to no malas, asprātīgi, precīzi un metaforiski ietilpīgi. Iesēja pasmieties, lai padomātu”
Savukārt Andra Dzenīša un Ilonas Breģes jaundarbu pirmatskaņojumi gaidāmi tieši Lāčplēša dienā ar ļoti skaistiem pašu skaņražu ceļavārdiem mums klausītājiem, bet lūk informācija arī par visu koncertprogrammu kopumā - Orķestris “Rīga” aicina klausītājus uz Lāčplēša dienai veltītu koncertu “Nesu gaismu”, kas notiks 11. novembrī plkst. 19.00 Rīgas Lutera baznīcā (Torņakalna baznīcā). Programmas centrā divi īpaši pirmatskaņojumi – Andra Dzenīša “Nesu gaismu”, no kura aizgūts koncerta nosaukums, un ilggadējās Orķestra “Rīga” direktores Ilonas Breģes opuss “Ritums”. Pie diriģenta pults stāsies Artūrs Oskars Mitrevics. Bezmaksas ielūgumi ikvienam interesentam pieejami no 4. novembra. Arī šogad Lāčplēša dienā orķestris “Rīga” piedāvā rīdziniekiem un pilsētas viesiem patriotismā un latviskās piederības izjūtā balstītu svētku koncertprogrammu – no varonības tēmas un dabas skaistuma līdz pat emocionāli smalkai un dziļi personīgai sava laika un telpas izjūtai. Programmā iekļauti gan klasiķu darbi – Jāņa Ivanova simfoniskā poēma “Lāčplēsis”, Emīla Dārziņa “Melanholiskais valsis” un Alfrēda Kalniņa simfoniskā idille “Mana dzimtene”, gan arī mūsu laikabiedru kompozīcijas – Riharda Dubras suģestējošais “Adagio appassionato”, kā arī Andra Dzenīša un Ilonas Breģes divi nupat radīti skaņdarbi, kurus koncerta apmeklētājiem Torņakalna baznīcā būs iespēja dzirdēt pirmo reizi.
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Komponists Andris Dzenītis skaņdarbu “Nesu gaismu” radījis pēc Orķestra “Rīga” mākslinieciskā vadītāja Valda Butāna aicinājuma īpaši Lāčplēša dienas koncertam. Pēc vairāk nekā desmit gadu pārtraukuma šis ir trešais opuss, ko komponists velta pūšaminstrumentu orķestra sastāvam. Jautāts par skaņdarbā ieausto vēstījumu, komponists teic: “Vēlā rudenī, kad skaņdarbs piedzīvo pirmatskaņojumu, gaisma saistās ar siltumu, uguni tumsā, sveču liesmām, simbolisko patriotisma laiku manā zemē, ar ilgāku gaismas pašradīšanas nogriezni, gaidot, kad diena atkal kļūs garāka par nakti. Gaismai nav negatīvas nozīmes. Sākotnēji biju darbam iecerējis citu nosaukumu, taču uz sava mazā dēla krekliņa ieraudzīju uzrakstītus vārdus “nesu gaismu” – tas ir tik simboliski un sirsnīgi – bērna tīrā dvēsele kā gaismas nesēja. Kas tāds, ko gribas vēlēt sevī prast atgriezt mums ikvienam.”
Otrs jaundarbs, kas izskanēs 11. novembra koncertā, ir ilggadējās Orķestra “Rīga” direktores, komponistes Ilonas Breģes veltījums orķestrim – “Ritums”. Par opusu viņa teic: “Aptuveni 10 minūtes ir mirklis, kurā skaņās var izteikt gana daudz. “Ritums” – tas ir laika ceļš, kas aizsākas mājās un, izvijoties cauri daudziem dramatiskiem mirkļiem, noslēdzas mājās, ar to saprotot savu dzimto vietu, savus draugus, ģimeni un savu sūtību uz šīs zemes. Skaņdarba izskaņā ir izmantota latviešu tautas melodija – stabules dziesma no Alsungas, kas šķietami aizvijas bezgalībā.”.
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Tagad pienācis laiks tālākiem galamērķiem, varbūt ir tā vērts… 27. novembrī Liepājas Simfoniskais orķestris galvenā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā kopā ar vijolnieci Kristīni Balanas uzstāsies Polijā, prestižajā Varšavas filharmonijas koncertzālē, piedaloties 8. Starptautiskajā Centrāleiropas un Austrumeiropas mūzikas festivālā "Eufonie".
Festivāls "Eufonie" ir reģiona viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem mūzikas notikumiem, kura mērķis ir atklāt un savienot Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu bagāto kultūras mantojumu un mūsdienu māksliniecisko jaunradi.
Varšavas koncerta programmā Liepājas Simfoniskais orķestris klausītājus vedīs ceļojumā cauri trim Baltijas jūras reģiona valstīm – Polijai, Latvijai un Somijai, atskaņojot Henriha Mikolaja Gurecka "Trīs skaņdarbus senā stilā", Žana Sibēliusa “Otro simfoniju” un Pētera Vaska “Vox Amoris”, kurā uz skatuves orķestrim pievienosies Kristīne Balanas.
"Man ir īpaši svarīgi, ka Varšavā varam pārstāvēt Latvijas simfoniskās mūzikas tradīciju un vienlaikus veidot muzikālu dialogu ar mūsu reģiona izcilākajiem komponistiem," saka Liepājas Simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs Guntis Kuzma. "Šo koncertprogrammu esmu veidojis kā trīs atšķirīgu Baltijas jūras reģiona muzikālo pasauļu satikšanos, kuras vieno dziļi cilvēciskas vērtības."
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Varbūt jums pa ceļam, man bijis tas prieks viesoties šajā festivālā, strādājot Latvijas Radio kora komandā, visskaistākās atmiņas par koncertvietām un skaisto, rudenskrāsu pārņemto Varšavu… Un novembrī tur jau iedegta arī pasakaina Ziemassvētku egle, Skaisti…
Un atkal mans kārais skats Londonas virzienā, nu ko lai dara, ka “Tate” nemitīgi piedāvā izcilas lielizstādes, tagad – “90. gadi. Māksla un mode” aicina mūs iepazīt desmitgadi, ko raksturoja drosmīgs radošums un dumpiniecisks gars!
Izstāde “90. gadi. Māksla un mode” (“The 90s: Art and Fashion”), kuras kurators ir modes industrijas pārmaiņu veicinātājs Edvards Eninfuls (Edward Enninful OBE), pievēršas vienam no spilgtākajiem laika posmiem Lielbritānijas kultūras vēsturē — desmitgadei, kad spēcīgs radošuma vilnis būtiski mainīja britu kultūras seju. Izstādes koncepciju veidojusi arī paša kuratora personiskā pieredze, dzīvojot un darbojoties šajā pārmaiņu laikā. Deviņdesmito gadu sākumā, Lielbritānijai pamazām atgūstoties no ekonomiskās recesijas, sabiedrībā ienāca jauns optimisma, brīvības un dumpinieciskuma vilnis. To spilgti iemiesoja jauna, daudzveidīga un talantīga radošā paaudze. Edvarda Eninfula skatījumā šis jauno iespēju laiks kļuva par brīdi, kad māksla, dizains, mode un fotogrāfija saplūda vienā spēcīgā kultūras kustībā, iezīmējot drosmīgu britu radošā gara atdzimšanu. Izstāde atklāj, kā šajā desmitgadē tika nojauktas ilgstoši pastāvējušās hierarhijas un robežas starp dažādām mākslas un kultūras jomām.
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Augstā māksla un populārā kultūra sāka savstarpēji mijiedarboties un ietekmēt cita citu, radot jaunas izteiksmes formas. Ekspozīcija atspoguļo gan laikmeta nevaldāmo enerģiju, gan tā izaicinājumus, vienlaikus pievēršoties spilgtām personībām, kuru radošais mantojums turpina ietekmēt kultūru arī mūsdienās. “90. gadi. Māksla un mode” apvieno fotogrāfiju, modi, mākslu un dizainu. Ekspozīcijā skatāmi ikoniski fotogrāfu Jirgena Tellera (Juergen Teller), Deivida Simsa (David Sims) un Korīnas Dejas (Corinne Day) darbi. Līdzās tiem eksponēti tādu mākslinieku kā Stīvs Makvīns (Steve McQueen), Demjens Hērsts (Damien Hirst), Sāra Lūkasa (Sarah Lucas) un Jinka Šonibare (Yinka Shonibare) darbi. Izstādē nozīmīga vieta atvēlēta arī modes kino un mūzikas kultūrai, tostarp kolekcijām, ko radījuši deviņdesmito gadu modes estētiku noteikušie dizaineri — Vivjena Vestvuda (Vivienne Westwood), Aleksandrs Makvīns (Alexander McQueen) un Džons Galjāno (John Galliano). Edvards Eninfuls (Edward Enninful OBE) ir viena no mūsdienu ietekmīgākajām personībām modes un kultūras pasaulē. Viņa kā izstādes kuratora personiskais skatījums ļauj no jauna atklāt desmitgadi, kuras drosme, radošā brīvība un dumpinieciskais gars atstājuši paliekošus nospiedumus kultūras vēsturē.
Skaistums ir tuvu, jauku nedēļu krāsainā pasaulē!