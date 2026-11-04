Siguldas novadā godināti labākie pedagogi un izglītības nozares pārstāvji
Foto: Siguldas novada pašvaldība
“Gada balva izglītībā 2026” godināti Siguldas novada pedagogi un izglītības atbalstītāji.
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Siguldas novadā godināti labākie pedagogi un izglītības nozares pārstāvji

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Ar pateicības un sirsnības pilnu gaisotni kultūras centrā "Siguldas devons” nesen notika "Gada balvas izglītībā” pasniegšanas ceremonija. Balvas saņēma pedagogi, pedagogu komandas, izglītības atbalsta speciālisti, vecāki un uzņēmēji, kuri ar savu darbu un sirdi stiprina izglītību Siguldas novadā.

Siguldas novadā godināti labākie pedagogi un izglī...

Kā informē Siguldas novada pašvaldība, šī gada ceremonijas vadmotīvs bija "Savienojumi. Pie cilvēka.”. Tas atgādina, ka izglītība sākas tur, kur viens cilvēks satiek otru: skolotājs skolēnu, kolēģis kolēģi, ģimene skolu. Katrs no mums kādam ir svarīgs savienojuma punkts. Laureātus izvērtēja žūrija, kuru vadīja Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis.

Gada balva par mūža ieguldījumu izglītībā

Par ilggadēju, profesionālu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolēnu izaugsmē.

  • Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Anita Ūdre;
  • Mālpils Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotāja Diāna Dzelvīte;
  • Krimuldas vidusskolas skolotāja Edīte Kanberga;
  • Siguldas 1. pamatskolas skolotāja Elita Vīgante.

Gada balva par izcilību pedagoģiskajā darbā

Par izciliem rezultātiem un mūsdienīgu, radošu pieeju mācību procesā.

  • Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Inta Janule;
  • Siguldas 1. pamatskolas skolotāju komanda.

Gada balva par darbu ar skolēniem pamatskolā (1.–6. klase)

Par nozīmīgiem sasniegumiem un atbalstu skolēnu izaugsmē pamatskolas pirmajā posmā.

  • Inčukalna pamatskolas skolotāja Lana Vanaga;
  • Laurenču sākumskolas skolotāja Sigita Pole.

Gada balva par darbu ar skolēniem pamatskolas 2. posmā un vidusskolā (7.–12. klase)

Par nozīmīgiem sasniegumiem un atbalstu skolēnu izaugsmē pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā.

  • Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Ilona Brakovska.

Gada balva pirmsskolas izglītībā

Par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, kā arī īpašiem sasniegumiem pirmsskolas izglītības jomā.

  • PII „Ezerciems” sporta skolotāja Elita Kārkliņa;
  • PII „Pasaciņa” pirmsskolas skolotāja Ilze Deņisova;
  • PII „Saulīte” pirmsskolas skolotāja Kristīne Zverbule.

Gada balva atbalstam bērnu uzraudzībai un izglītošanai

Par profesionālu un mērķtiecīgu darbu, nodrošinot katram bērnam individuālu atbalstu.

  • Mores pamatskolas pedagoga palīgs Kristian Dubravka.

Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā

Par sasniegumiem profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā.

  • Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis” direktores vietnieces Dace Gžibovska, Laura Rostoka, Vineta Inberga un Margarita Liepiņa.

Gada balva mūžizglītībā

Par iespējām ikvienam novada iedzīvotājam apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

  • Siguldas Senioru skolas pasniedzēja Ginta Virziņa.

Gada veiksmīgākā debija izglītībā

Par daudzsološu un veiksmīgu darba sākumu izglītības jomā.

  • Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktore Zane Martinsone.

Gada balva izglītības procesa atbalstam

Par nozīmīgu atbalstu kvalitatīvam un iekļaujošam izglītības procesam.

  • Krimuldas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Inese Rupeika;
  • Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes „Māllēpīte” vecāku padome, kuru vada priekšsēdētāja Annija Alfuss;
  • Siguldas 1. pamatskolas skolotāja Sandra Parfenkova;
  • Siguldas novada Jaunrades centra direktores vietniece izglītības jomā Sandra Kondrāte.

Izglītības mecenāts

Par ieguldījumu Siguldas novada izglītības attīstībā.

  • Džons Martins Tallijs un Arnis Riekstiņš, SIA „Mikrotīkls”;
  • SIA „R.D.A.” vadības komanda.

Gada nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs

Par Siguldas novada izglītības popularizēšanu novadā un valstī.

  • Siguldas pilsētas vidusskolas skolotāja Aiga Cunska.

Gada balva vides izglītībā

Par radošām iniciatīvām, kas iedrošina bērnus un sabiedrību rīkoties videi draudzīgi.

  • Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” pedagogu kolektīvs.

„Gada balva izglītībā” ir Siguldas novada pašvaldības iniciatīva, kas veicina izglītības kvalitāti, stiprina pedagogu profesionālo lepnumu un pauž pateicību visiem, kuri ar pacietību, radošumu un sirdi ik dienu strādā izglītībā.

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