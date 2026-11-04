Ropažu novadā turpmāk vairs nepiešķirs Ziemassvētku pabalstu
Foto: Shutterstock
Ropažu novadā turpmāk vairs nepiešķirs Ziemassvētku pabalstu.
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Ropažu novadā turpmāk vairs nepiešķirs Ziemassvētku pabalstu

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Ropažu novada pašvaldība informē, ka turpmāk iedzīvotājiem vairs netiks piešķirts Ziemassvētku pabalsts. Šādas izmaiņas paredz grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos.

Ropažu novadā turpmāk vairs nepiešķirs Ziemassvētk...

Kā informē Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests, saskaņā ar grozījumiem 2023. gada 8. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/23 "Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā" Ziemassvētku pabalsts ir svītrots no pašvaldības piešķirto pabalstu saraksta.

Tas nozīmē, ka turpmāk šāds finansiāls atbalsts iedzīvotājiem vairs nebūs pieejams.

Ņemot vērā izmaiņas, pašvaldība aicina iedzīvotājus neiesniegt Sociālajā dienestā iesniegumus par Ziemassvētku pabalsta piešķiršanu, jo tas vairs netiks izmaksāts.

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