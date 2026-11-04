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VIDEO: spēcīga sadursme pie Pentuļiem: vieglais auto saduras ar harvesteru

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Uz ceļa pie Pentuļiem noticis smags ceļu satiksmes negadījums, kurā, pēc sākotnējās informācijas, vieglā automašīna sadūrusies ar mežizstrādes tehniku – harvesteru.

VIDEO: spēcīga sadursme pie Pentuļiem: vieglais au...

Notikuma vietā uzņemtajos kadros redzams, ka spēcīgā trieciena vai manevra rezultātā dzeltenā smagā tehnika ir apgāzusies uz sāniem un atrodas grāvī.  Notikuma vietā strādā Valsts policijas ekipāža. 

Portāls Jauns.lv ir vērsies Valsts policijā, lai noskaidrotu precīzākus negadījuma apstākļus un to, vai ir cietušie. Tiklīdz tiks saņemta oficiāla informācija no likumsargiem, ziņa tiks papildināta.

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Ventspils novads112SadursmeValsts policija

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