Tūristu iecienītais Melngalvju nams kļūst vēl pieejamāks ārvalstu viesiem
Melngalvju nams turpina pilnveidot apmeklētāju pieredzi, paplašinot sava audiogida valodu klāstu līdz 13 valodām. Līdzšinējām valodām šogad pievienotas vēl četras – spāņu, dāņu, zviedru un tagad arī ukraiņu. Tādējādi arvien plašākam ārvalstu viesu lokam ir iespēja iepazīt Melngalvju nama bagātīgo vēsturi, leģendas un Melngalvju brālības tradīcijas savā valodā un ērtā tempā.
Melngalvju nams ir viena no iecienītākajiem tūrisma vietām Rīgā un aptuveni 90% tā apmeklētāju ir ārvalstu viesi. Tādēļ daudzvalodīga un mūsdienīga satura nodrošināšana ir būtiska apmeklētāju pieredzes sastāvdaļa.
Audiogida valodu klāsta paplašināšana ļauj uzrunāt vēl plašāku starptautisko auditoriju un padara Rīgas kultūrvēsturisko mantojumu pieejamāku dažādu valstu ceļotājiem. Šobrīd Melngalvju nama audiogids pieejams latviešu, igauņu, lietuviešu, poļu, somu, vācu, angļu, franču, itāļu, spāņu, dāņu, zviedru un ukraiņu valodā.
"Melngalvju nama audiogids tika ieviests 2024. gada vasarā, sākotnēji piedāvājot stāstījumu septiņās valodās. Kopš tā ieviešanas tas ir guvis ievērojamu apmeklētāju interesi. Ik gadu Melngalvju namu apmeklē vairāk nekā 110 tūkstoši viesu, un aptuveni katrs septītais izvēlas iepazīt nama vēsturi ar audiogida palīdzību. Paplašinot valodu klāstu, vēlamies šo iespēju nodrošināt vēl plašākam apmeklētāju lokam, ļaujot vēl plašākam apmeklētāju lokam iepazīt nama stāstus, jo savā dzimtajā valodā tos ir vieglāk uztvert un izbaudīt" stāsta Melngalvju nama vadītāja Linda Lūkina-Kalda.
Audiogids piedāvā aizraujošu ceļojumu laikā no 14. gadsimta līdz mūsdienām, ļaujot iepazīt Melngalvju nama vēsturi melngalvja Johana Brennera tēla pavadībā. Viņa stāstījumā atklājas Melngalvju brālības ikdiena, tirgotāju dzīve, nama un Rīgas vēsturiskie notikumi, leģendas un noslēpumi.
Mūsdienīgais tehnoloģiskais audiogida risinājums izvēlēts, īpaši domājot par apmeklētāju ērtībām – lai nama iepazīšana būtu vienkārša un intuitīva, bez nepieciešamības meklēt, spiest pogas vai izvēlēties konkrētus stāstījumus. Audiogida ierīce automātiski nosaka apmeklētāja atrašanās vietu un atskaņo konkrētajai telpai vai ekspozīcijai atbilstošu stāstījumu. Latviešu valodā audio gida stāstus ierunājis aktieris Rihards Lepers, lietuviešu valodā – aktieris Matas Dirginčus, savukārt igauņu valodā – aktieris Kaspar Velberg.