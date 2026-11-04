Latvijā reģistrēts pirmais gripas upuris šajā sezonā; saslimstība pakāpeniski pieaug
Latvijā aizvadītajā nedēļā reģistrēts pirmais nāves gadījums pacientam ar apstiprinātu gripas infekciju šajā monitoringa sezonā, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).
Kopumā gripas aktivitāte Latvijā pakāpeniski palielinās, taču joprojām saglabājas zem epidēmijas sliekšņa. Pagājušajā nedēļā gripa klīniski noteikta vidēji 15 gadījumos uz 100 000 iedzīvotāju, kamēr vēl pirms nedēļas šis rādītājs bija 9,2 gadījumi.
Vislielākais saslimstības pieaugums novērots bērniem vecumā no 5 līdz 14 gadiem, kur reģistrēti 57,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Kopš sezonas sākuma gripas gadījumi fiksēti piecās pilsētās – Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Rīgā un Ventspilī.
Laboratoriskās uzraudzības dati liecina, ka pozitīvo gripas paraugu īpatsvars nedēļas laikā audzis no 2,5% līdz 4,6%. Kopš monitoringa sākuma laboratoriski apstiprināti tikai A tipa gripas vīrusi. Vienlaikus pieaudzis arī Covid-19 (SARS-CoV-2) pozitīvo paraugu īpatsvars, kas palielinājies no 0,5% līdz 3,4%.
Saslimstība ar citām akūtām elpceļu infekcijām saglabājusies iepriekšējās nedēļas līmenī – ap 992 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, visaugstāko rādītāju sasniedzot bērniem līdz četru gadu vecumam. Tikmēr monitoringa slimnīcās stacionēto pacientu skaits ar smagu akūtu respiratoru infekciju ir sarucis – hospitalizēti 110 pacienti salīdzinājumā ar 165 pacientiem nedēļu iepriekš.
SPKC atgādina, ka pret gripu un Covid-19 ir iespējams vakcinēties vienlaikus, un Covid-19 pote iedzīvotājiem ir bez maksas. Eiropā aizkavējušos ražošanas procesu dēļ pretgripas vakcīnu piegādes Latvijā notiek pakāpeniski.
Līdz 3.novembrim pret sezonālo gripu ar valsts apmaksātām vakcīnām potējušies vairāk nekā 39 000 iedzīvotāju, bet pret Covid-19 šajā sezonā vakcinēti 2700 cilvēku, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.
Riska grupu pacienti par vakcinācijas iespējām aicināti interesēties savā ģimenes ārsta praksē. SPKC informē, ka vakcīnu "Vaxigrip", kas paredzēta pieaugušajiem un bērniem ar hroniskām slimībām, Latvijā plānots saņemt līdz 6.novembrim, bet piegādātās bērnu intranazālās vakcīnas ("Fluenz") un senioru vakcīnas ("Efluelda") ārstniecības iestādēm jau ir pieejamas.