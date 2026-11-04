Novembris pārsteigs ar pavasarīgu siltumu.
Sabiedrība
Šodien 14:55
Ceturtdien Latvijā kļūs vēl siltāks, taču jārēķinās ar brāzmainu vēju
Ceturtdien Latvijā laiks kļūs nedaudz vējaināks un siltāks, prognozē sinoptiķi.
Mākoņu daudzums būs mainīgs, dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā mazliet līs. Naktī un no rīta vietām būs dūmaka. Naktī pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, piekrastē tas būs stiprāks - ar brāzmām līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +4..+10 grādi.
Dienā gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 9-14 metriem sekundē, piekrastē - līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs +8..+12 grādus.
Rīgā 5. novembrī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra svārstīsies ap +10 grādiem.