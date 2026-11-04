Bīstama "ķīmija": analīzes atklāj, kādā vidē Liepājas trasē sacentās sportisti, kuri guva apdegumus
Analīzēs apstiprināta izteikti sārmaina vide sporta sacensību norises vietā bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā, kur 24. oktobrī septiņi motosportisti guva ķīmiskus apdegumus, informēja Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aija Jalinska.
Pēc sacensībām bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā VVD paņēma augsnes paraugus, lai laboratoriski pārbaudīt kaļķa klātbūtni un tā koncentrāciju augsnē. Saņemtie testēšanas pārskati apstiprina, ka atsevišķās sacensību norises vietās bija izveidojusies izteikti sārmaina vide. Konstatētās vērtības apliecina ievērojamu kalcija savienojumu klātbūtni un augstu sārmainības pakāpi, kas būtiski atšķiras no dabiskajiem vides apstākļiem.
Augsnes paraugā noteiktais kalcija saturs ir 297 g/kg un pH vērtība - 12,7, savukārt virszemes ūdens paraugā konstatētais kalcija saturs ir 309 mg/l un pH vērtība - 12,2. Salīdzinājumam VVD norāda, ka dabiskos apstākļos virszemes ūdeņu pH parasti ir robežās no 6,5 līdz 8,5.
VVD atgādina, ka bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorija ir iekļauta Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. Vēsturiski tajā atradies kaļķu atkritumu laukums, kuru šķērsoja enduro jeb bezceļu motosporta trase. Normatīvie akti neparedz VVD saskaņot publisku pasākumu, tostarp sporta sacensību, norisi, piebilst Jalinska.
VVD uzsver, ka publisku pasākumu plānošanā drošības izvērtējumam jābūt neatņemamai organizatoriskā procesa sastāvdaļai. Izvēloties sacensību vai citu aktivitāšu norises vietu degradētā, potenciāli piesārņotā vai piesārņotā teritorijā, organizatoriem savlaicīgi jānoskaidro tās izmantošanas vēsture, jāizvērtē iespējamā ietekme uz vidi un cilvēku veselību un atbilstoši jāplāno preventīvi drošības pasākumi.
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Vienlaikus būtiski ņemt vērā, ka jebkādām darbībām piesārņotajā vietā jābūt rūpīgi izvērtētām, atbildīgām un balstītām uz piesardzības principu. VVD veiks padziļinātu un vispusīgu testēšanas pārskata rezultātu izvērtēšanu, lai gūtu pilnīgu priekšstatu par faktisko situāciju piesārņotajā vietā un identificētu iespējamos vides apdraudējumus. Līdz pilnīgai situācijas izvērtēšanai teritorijas īpašnieka atbildība ir nepieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt papildu vides riskus vai pasliktināt esošo situāciju, uzsver VVD.
Kā vēstīts, Valsts policija par notikušo sāka administratīvā pārkāpuma procesu par miesas bojājumiem, kas iegūti motokrosa sacensību laikā bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā.
Latvijas Motosporta federācijas Enduro komisijas pārstāvis Kaspars Ērkulis iepriekš pauda, ka četri sportisti, kuriem bija smagāki apdegumi, ir vērsušies Valsts apdegumu centrā, lai pārbaudītu savu veselību. Ērkulis pastāstīja, ka Latvijas Motosporta federācija bija saņēmusi visus saskaņojumus sacensību organizēšanai, sacensības un sportisti bija apdrošināti.