Aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot dzīvnieku labturības prasības
Līvānu novada pašvaldība arvien biežāk saņem iedzīvotāju ziņojumus par bezpalīdzīgā stāvoklī pamestiem kaķēniem un pieaugušiem kaķiem, kuri atstāti kastēs pie lauku viensētām, ceļmalās, mežmalās un citās nomaļās vietās.
Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka dzīvnieka atstāšana bez aprūpes vai bezpalīdzīgā stāvoklī ir uzskatāma par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku.
Ikvienam dzīvnieka īpašniekam ir pienākums rūpēties par savu dzīvnieku, nodrošinot tam atbilstošus dzīves apstākļus, barību, ūdeni, veterinārmedicīnisko aprūpi un drošību.
Kaķu sterilizācija palīdz novērst nevēlamu pēcnācēju piedzimšanu
Viena no būtiskākajām problēmām ir kaķu nekontrolēta vairošanās. Ja kaķenes netiek sterilizētas un runči netiek kastrēti, pieaug nevēlamu metienu un bezsaimnieka kaķu skaits.
Pašvaldība aicina kaķu īpašniekus, kuri neplāno nodarboties ar dzīvnieku pavairošanu, savlaicīgi veikt kaķu sterilizāciju vai kastrāciju. Tā ir atbildīga izvēle, kas palīdz mazināt nevēlamu pēcnācēju piedzimšanu un ar pamestiem dzīvniekiem saistītās problēmas.
Jāņem vērā arī Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības kaķu atrašanās vietai. Saskaņā ar noteikumiem Nr. 411 “Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi” sterilizēts kaķis, kas vecāks par sešiem mēnešiem, ārpus īpašnieka teritorijas drīkst brīvi uzturēties, ja tas ir apzīmēts ar mikroshēmu un reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Nesterilizēts kaķis ārpus īpašnieka teritorijas drīkst atrasties tikai pie pavadas, izmantojot atbilstošu kaklasiksnu vai iemauktus, vai arī pārvietošanai piemērotā somā, konteinerā vai būrī.
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Tas nozīmē, ka nesterilizētu kaķeņu un nekastrētu runču brīva klaiņošana ārpus īpašnieka teritorijas nav pieļaujama.
Dzīvnieku pavairošanas fakts ir jāreģistrē
No 2025. gada 1. janvāra spēkā ir prasība reģistrēt arī kaķu pavairošanas faktu. Šī prasība attiecas gan uz fiziskām, gan juridiskām personām neatkarīgi no tā, vai dzīvnieki tiek pavairoti audzētavā vai individuāli.
Dzīvnieku aizsardzības likums paredz, ka suņa vai kaķa īpašniekam vai turētājam, kurš pavairo dzīvnieku, pavairošanas fakts jāreģistrē mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē. Tas jādara arī tad, ja piedzimis tikai viens metiens un mazuļus nav paredzēts pārdot.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 359 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” pavairošanas fakts jāreģistrē 72 stundu laikā pēc mazuļu piedzimšanas, norādot dzimšanas datumu un mazuļu skaitu metienā. Pirms tam dzīvniekam jābūt apzīmētam ar mikroshēmu un reģistrētam mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē.
Savukārt Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka suņa vai kaķa mātītei gada laikā nedrīkst būt vairāk par vienu mazuļu metienu.
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Personām, kuras pavairo sev piederošus dzīvniekus un atsavina to pēcnācējus, jāievēro arī normatīvajos aktos noteiktās apmācības prasības dzīvnieku labturības un aizsardzības jomā.
Šo prasību mērķis ir veicināt atbildīgu dzīvnieku pavairošanu, nodrošināt dzīvnieku izcelsmes izsekojamību un mazināt pamesto un klaiņojošo dzīvnieku skaitu.
Par pārkāpumiem var piemērot naudas sodu
Par dzīvnieku labturības un aizsardzības prasību neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība, bet smagākos gadījumos var iestāties arī kriminālatbildība.
Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem fiziskajām personām var piemērot naudas sodu līdz 1750 eiro, bet juridiskajām personām – no 110 līdz 2500 eiro.
Savukārt par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku fiziskajām personām var piemērot naudas sodu no 100 līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām – no 200 līdz 3500 eiro. Papildus var noteikt aizliegumu turēt dzīvniekus uz laiku līdz diviem gadiem. Ja pārkāpumā konstatētas Krimināllikumā paredzēta noziedzīga nodarījuma pazīmes, var iestāties arī kriminālatbildība.
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Katrs iespējamais pārkāpums tiek izvērtēts individuāli, ņemot vērā konkrētos apstākļus.
Aicinām ziņot par pamestiem dzīvniekiem
Ja pamanāt pamestus kaķēnus, klaiņojošus dzīvniekus vai dzīvniekus bezpalīdzīgā stāvoklī, aicinām informēt Līvānu novada pašvaldību vai Pašvaldības policiju. Kontaktinformācija: Līvānu novada pašvaldības vides inženiere Gunita Vaivode – 29231055; Līvānu novada Pašvaldības policija – 22022992, 26366550.
Atgādinām, ka no 2026. gada 1. jūlija mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību ievērošanas uzraudzību pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina pašvaldība. Nepieciešamības gadījumā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei tiek iesaistīts Pārtikas un veterinārais dienests.
Aicinām ikvienu dzīvnieka īpašnieku atbildīgi izvērtēt savas iespējas rūpēties par mājdzīvnieku visa tā mūža garumā. Dzīvnieks nav lieta, no kuras var atbrīvoties, kad tā kļūst neērta vai nevajadzīga. Tā ir dzīva būtne, kurai nepieciešama aprūpe, drošība un atbildīgs saimnieks.
Būsim atbildīgi par saviem dzīvniekiem un kopīgi nepieļausim to, ka bezatbildīgas cilvēku rīcības dēļ cieš nevainīgi dzīvnieki!