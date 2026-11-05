Skandalozais politiķis Brēmanis nedabūja augstu amatā Saeimā. Vai tagad viņš izaicinās pārējos deputātus?
Saeimas priekšsēdētāja biedra amatam bija izvirzīts arī partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) deputāts Rūdolfs Brēmanis. Portāls Jauns.lv skaidroja, kā vērtējams, ka tik augstam amatam virza cilvēku, kurš iepriekš publiski ālējās un izturējās vardarbīgi, kā arī ir apsūdzēts par Latvijas valstij piederošo līdzekļu izkrāpšanu un piesavināšanos?
Politiskās komunikācijas pētnieks Mārtiņš Pričins sarunā ar portālu Jauns.lv skaidroja, ka katra partija amatiem Saeimā var virzīt savus kandidātus. Tā rīkojusies arī SV/JA. Tai ir savi principi, vērtības un kandidāti.
Vai Brēmanis izaicinās pārējos deputātus?
“Vai Brēmanis tā varēs uzvesties Saeimā, to redzēsim. Varbūt viņš tā uzvedīsies, un tas būs izaicinoši pārējiem. Bet ir Kārtības rullis, kas regulē, ko var darīt un ko nevar.
Par attiecīgām darbībām ir paredzēti arī sodi. Tostarp tās var izskatīt Ētikas komisija.” Iepriekš bijuši dažādi gadījumi, kad par vārdiem, verbāliem uzbrukumiem, izteikumiem deputāti tika sodīti.
Katrs amats paredz noteiktu tēlu un reputāciju
Vai var uzskatīt: tas, kā cilvēks rīkojas ārpus darba, nekādi neietekmē viņa rīcību darbā un viņu var virzīt tik lielam un augstam amatam Saeimā? “Ja mēs uz to raugāmies globāli, tad, protams, katrs amats paredz noteiktu tēlu un reputāciju. Tas ir jautājums par mūsu sabiedrības morālo kompasu, vērtībām.”
Jāatceras, ka Latvijas iedzīvotāji viņu ievēlēja Saeimā. Šāda rīcība liecina arī par vēlētāju morālo vērtību, kompasu. “Brēmanis ir zināms ar skandāliem. Vienlaikus nevērtēsim par zemu viņa aktivitātes, piemēram, viņš speciāli vāca parakstus mikrorajonos.” Pirms nesenās vētras viņš izteicās, ka vētra nebūs, bet pēc tam viņš ar video kameru gāja un darbojās ar kokiem.
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Daļa iedzīvotāju viņu uzskata par savējo
“Uz konkrētajiem vēlētājiem tas iedarbojas, viņi redz šīs darbības. Redzams, ka viņš dara lietas, protams, kameras priekšā. Ir cilvēki, kuriem tādas darbības patīk.” Daļa iedzīvotāju Brēmani novērtē kā savējo, jo viņš nav pārāk oficiāls un dara praktiskas lietas.
Bet vai tas, ka viņš skolas salidojumā atrodas reibumā un ālējas, netiek ņemts vērā? “Katram vēlētājam ir savi pārstāvji,” Pričins teica un piebilda, ka tas bija redzams publiski, tā nebija slepena informācija. “Es pieņemu, ka cilvēki, balsojot par viņu, zināja [par skandālu].”
Vai Brēmanis varētu sacensties par Valsts prezidenta krēslu?
Viņš norādīja, ka partijas augstiem amatiem Saeimā var virzīt dažādus deputātus. Piemēram, Valsts prezidenta vēlēšanu sākumā katra partija mēdz virzīt savu kandidātu. Tā darbojas demokrātija.
Vai Brēmani varētu virzīt arī Valsts prezidenta amatam? Komunikācijas pētnieks pieņēma, ka SV/JA virzīs savu kandidātu. “Vai tas būs Brēmanis vai kāds cits – tad jau redzēs!”
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Darīja tādas lietas, kuras “baltās apkaklītes” parasti nedara
Runājot par apsūdzību saistībā ar Latvijas valstij piederošo līdzekļu izkrāpšanu un piesavināšanos un to, vai vēlētāju acīs tam ir nozīme, Pričins norādīja, ka ir zināms, cik daudz “plusu” un “mīnusu” Brēmanis saņēma vēlēšanās. Bet jāatceras, ka partiju apvienības galvenā seja ir Jūlija Stepaņenko.
“Grūti spriest, ko vēlētāji vērtē vai nevērtē šajā gadījumā. Mēs zinām viņa [Brēmaņa] sliktās puses, bet ir arī puses, kas citiem var patikt. Dažkārt tas ir arī protesta balsojums, bet tad ir jāiedziļinās sīkāk, kāpēc cilvēki balso.
Par SV/JA cilvēki balso gan valodas dēļ, jo viņi runā par tās aizstāvēšanu, gan arī tāpēc, ka viņi dara lietas, kas ir svarīgas pašvaldībām. Piemēram, Rīgas domē vāca parakstus iniciatīvām.
Viņi darīja tādas lietas, kuras cilvēki baltās apkaklītēs parasti nedara vai dara to pārāk mākslīgi un uzskatāmi. Viņi to dara, un daži viņus uzskata par savējiem.” Tiesa, vairākums tā neuzskata.
Brēmanis Saeimā varētu īstenot skaļas aktivitātes
Pričins arī norādīja, ka Saeimā ievēlē dažādus cilvēkus. “Ir cilvēki, kuri iekļūst Saeimā, bet gandrīz nekad neuzkāpj Saeimas tribīnē. Droši vien viņš [Brēmanis] varētu būt tāds, kurš emocionāli runās un šos ierakstus pēc tam pārpublicēs sociālajos medijos.
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Ar cilvēkiem emociju virpulī, piemēram, viņiem kaut kas nepatiks vai viņi būs pret valdību (SV/JA būs opozīcijā), tas [Brēmaņa publicētie video] ļoti labi strādās un kaut kādā ziņā varbūt arī šķels. Ar to ir jārēķinās koalīcijai – būs skaļas un uz sociālajiem medijiem vērstas aktivitātes, kas sociālajos medijos ļoti labi aiziet. Tās ir emocijas.”
Saeimā ievēlēja jaunus priekšsēdētāja biedrus
Portāls Jauns.lv jau ziņoja, ka otrdien par Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna (AS) biedriem ievēlēti bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis (AS) un Ināra Mūrniece (NA). Uz Saeimas priekšsēdētāja biedra amatiem bija virzīts arī Vjačeslavs Stepaņenko (SV/AJ) un Brēmanis, taču viņi deputātu vairākuma atbalstu neguva.
Brēmanis agresīvi uzvedas skolas salidojumā
Rakstījām arī par Brēmaņa agresīvo uzvedību, kas šī gada pavasarī izraisīja plašu sabiedrības rezonansi. Piektdien, 6. martā, notika Rīgas Centra humanitārās vidusskolas un Rīgas 50. vidusskolas absolventu salidojums, kurā pulcējās dažādu paaudžu bijušie skolēni. Salidojuma otrā daļa norisinājās VEF Kultūras pilī.
Absolventu vidū bija arī vairākas Latvijā pazīstamas personas, tomēr pasākuma laikā īpašu uzmanību piesaistīja incidents, kurā, kā liecina Jauns.lv rīcībā nonākušie video, iesaistīts toreizējais Rīgas domes deputāts Brēmanis. Video redzams, ka manāmi iereibis deputāts uzsāk konfliktu ar citiem salidojuma apmeklētājiem.
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Brēmanis apsūdzēts par 102 721 eiro izkrāpšanu
Tāpat vēstīts, ka Rīgas pilsētas tiesa skata krimināllietu, kurā bijušais Rīgas domes deputāts Brēmanis apsūdzēts par Latvijas valstij piederoša 102 721 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos diplomāta karjeras laikā.
Brēmanis apsūdzēts par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī krāpšanu un piesavināšanos lielā apmērā laikā, kad viņš bija Latvijas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) amatpersona, informēja prokuratūra.
Apsūdzētais, būdams valsts amatpersona ar tiesībām rīkoties ar finanšu līdzekļiem vēstniecības bankas kontā un kā Ārlietu ministrijas darbinieks, laika posmā no 2013. līdz 2016. gadam kopsummā izkrāpa un piesavinājās Latvijai piederošus finanšu līdzekļus vairāk nekā 102 721 eiro apmērā. Savas noziedzīgās darbības viņš veica, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, rīkojoties pretēji tā uzdevumiem un interesēm, uzskata prokuratūra.