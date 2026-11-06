Ko no Latvijas uzņēmējiem var mācīties somi? Limbažu novadā ierodas īpaša delegācija
29. oktobrī, Limbažu novadā vizītē ieradās Somijas pārstāvji no Oulu Universitātes un attīstības aģentūras "Witas", lai iepazītos ar vietējo uzņēmumu pieredzi ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā, kā arī pārrunātu turpmākas sadarbības iespējas reģionu attīstības un inovāciju jomā.
Vizīte norisinājās Somijas reģionālā ilgtspējas projekta “Sustainable Sydänsuomi – Sustainable Business Growth Program” ietvaros. Delegāciju pārstāvēja pētnieks Santeri Halonens (Santeri Halonen) no Oulu Universitātes un projekta vadītājs Ville Salonens (Ville Salonen) no attīstības aģentūras "Witas". Viesu galvenais mērķis bija apzināt labās prakses piemērus uzņēmējdarbībā, kas veiksmīgi integrē ilgtspējas principus un resursu efektivitāti, lai gūto pieredzi pielāgotu Vidussomijas ziemeļu reģiona uzņēmumiem un pašvaldībām.
Vizītes laikā viesus pavadīja Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks Ģirts Vilciņš, pašvaldības aģentūras "LAUTA" direktore Lauma Dūmiņa un uzņēmējdarbības attīstības speciāliste Sabīne Stūre. Pieredzes apmaiņas braucienā Somijas delegācija apmeklēja šādus vietējos uzņēmumus:
- Veikalu "Radīts Limbažu novadā", iepazīstot pašvaldības atbalstīto vietējo ražotāju produkciju;
- Uzņēmumu "Virte tehnoloģijas", iepazīstoties ar videi draudzīgiem risinājumiem un inovācijām, ražojot bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, pagrabus, baseinus un citus izstrādājumus;
- Uzņēmumu "885", iepazīstot ilgtspējīgus risinājumus dzeramā ūdens ražošanā;
- Restorānu "Grill House Pernigele", kur norisinājās uzņēmuma prezentācija un steiku degustācija "No lauka līdz galdam";
- Uzņēmumu "Grow Energy", izzinot aprites ekonomiku un atjaunojamo enerģiju.
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“Mums ir patiess prieks uzņemt Limbažu novadā viesus no Somijas un dalīties pieredzē par uzņēmējdarbības attīstību mūsu reģionā. Šādas tikšanās ir vērtīgas, jo ļauj ne tikai parādīt mūsu uzņēmēju sasniegumus un potenciālu, bet arī paskatīties uz ierastajiem izaicinājumiem no cita skatpunkta. Gan Latvijā, gan Somijā reģionu uzņēmēji saskaras ar līdzīgiem jautājumiem, kā kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk izmantot vietējos resursus un attīstīties ilgtspējīgi. Tāpēc īpaši nozīmīga ir iespēja apmainīties ar praktisku pieredzi, iedvesmoties no citu risinājumiem un veidot jaunus starptautiskus kontaktus. LAUTA uzdevums ir palīdzēt mūsu uzņēmējiem saskatīt jaunas iespējas, un šādas vizītes ir viens no veidiem, kā paplašināt redzesloku un atvērt durvis turpmākai sadarbībai. Ceram, ka šī tikšanās būs sākums jaunām idejām un kopīgām iniciatīvām, kas sniegs praktisku pienesumu Limbažu novada uzņēmējdarbības attīstībai,” uzsver pašvaldības aģentūras "LAUTA" direktore Lauma Dūmiņa.