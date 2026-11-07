Salacgrīvas seniori viesojas Rīgā – uzzina, kā rūpēties par dzirdes veselību pēc 60 gadu vecuma
Foto: Limbažu novads
Salacgrīvas seniori viesojas Labākas dzirdes centrā Rīgā.
Novadu ziņas

Salacgrīvas seniori viesojas Rīgā - uzzina, kā rūpēties par dzirdes veselību pēc 60 gadu vecuma

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

28. oktobrī Salacgrīvas senioru biedrības “Salismunde” dalībnieki apmeklēja Labākas dzirdes centra jauno filiāli Rīgā, Kalnciema ielā 37.

Salacgrīvas seniori viesojas Rīgā – uzzina, kā rūp...

Seniorus laipni sagaidīja centra darbinieces un dzirdes speciālistes. Vizītes sākumā dalībniekiem bija iespēja noklausīties izzinošu prezentāciju “Dzirde cilvēkiem 60+”, kurā tika stāstīts par dzirdes veselību un tās saglabāšanu senioru vecumā.

Pēc prezentācijas ikvienam bija iespēja individuāli tikties ar dzirdes speciālistu un saņemt konsultāciju. Atzīmējot Labākas dzirdes centra 12 gadu jubileju, šīs konsultācijas tika piedāvātas bez maksas.

Tēmas

RīgaLimbažu novads

Citi šobrīd lasa