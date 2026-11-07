Salacgrīvas seniori viesojas Labākas dzirdes centrā Rīgā.
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Šodien 09:55
Salacgrīvas seniori viesojas Rīgā - uzzina, kā rūpēties par dzirdes veselību pēc 60 gadu vecuma
28. oktobrī Salacgrīvas senioru biedrības “Salismunde” dalībnieki apmeklēja Labākas dzirdes centra jauno filiāli Rīgā, Kalnciema ielā 37.
Seniorus laipni sagaidīja centra darbinieces un dzirdes speciālistes. Vizītes sākumā dalībniekiem bija iespēja noklausīties izzinošu prezentāciju “Dzirde cilvēkiem 60+”, kurā tika stāstīts par dzirdes veselību un tās saglabāšanu senioru vecumā.
Pēc prezentācijas ikvienam bija iespēja individuāli tikties ar dzirdes speciālistu un saņemt konsultāciju. Atzīmējot Labākas dzirdes centra 12 gadu jubileju, šīs konsultācijas tika piedāvātas bez maksas.