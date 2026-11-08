Labas ziņas dabas mīļotājiem! Skaņākalna Dabas parkā pēc uzlabojumiem atkal atvērta taka
Septembrī un oktobrī Skaņākalna Dabas parkā īstenotas Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Skaņākalna Dabas parka vērtību saglabāšana un antropogēnās slodzes mazināšana” aktivitātes.
Projekta ietvaros veikti darbi, lai uzlabotu takas infrastruktūru un nodrošinātu tās ilgtspējīgu izmantošanu. Takas posmā gar Salacas upi no Skaņākalna Dabas parka apmeklētāju centra līdz stāvlaukumam pie Saliņām nostiprināta takas pamatne, izveidojot minerālmateriāla maisījuma uzbērumu un nodrošinot piemērotu takas profilu un seguma izbūvi. Tāpat nostiprinātas takas malas ar koka apmalēm, nomainītas koka laipas un atjaunots viens ūdenstilpnes šķērsojuma elements, to pārvietojot piemērotākā vietā.
Īstenoti arī pasākumi dabas vērtību saglabāšanai un īpaši aizsargājamās kukaiņu sugas – priežu sveķotājkoksngrauža (Nothorina punctata) – dzīvotnes kvalitātes uzlabošanai Natura 2000 teritorijā. Lai nodrošinātu piemērotus un drošus apstākļus šīs sugas dzīvotnei, veikta viena koka nozāģēšana un cita koka stabilizēšana. Savukārt, lai ilgtermiņā veicinātu priežu sveķotājkoksngrauzim piemērotu dzīves apstākļu saglabāšanu dabas parkā, atsevišķās teritorijas vietās izzāģēts lazdu krūmājs un iestādītas priedes.
Projekta aktivitātes ir noslēgušās, un takas posms no Skaņākalna dabas parka apmeklētāju centra līdz stāvlaukumam pie Saliņām atkal ir pieejams apmeklētājiem.
Īstenotie pasākumi palīdzēs saglabāt dabas parka vērtības, uzlabot apmeklētāju infrastruktūru un mazināt antropogēno slodzi uz dabas vidi.