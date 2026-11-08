Atrasts jauns pielietojums lietus ūdenim - Valmiermuižas jātnieku skolā īstenota noderīga ideja
Valmiermuižas jātnieku skolā turpmāk lietus ūdeni varēs izmantot arī saimnieciskām vajadzībām. Ar Valmieras novada pašvaldības 1000 eiro finansiālu atbalstu biedrība “Valmiermuižas jātnieku skola” īstenojusi iedzīvotāju iniciatīvas projektu, izveidojot lietus ūdens savākšanas sistēmu.
Idejas mērķis ir izmantot dabas resursus lietderīgāk, vienlaikus uzlabojot apstākļus zirgiem, jātniekiem un rūpējoties par vēsturisko staļļa ēku.
Līdz šim lietus ūdens novadīšana pie staļļa ēkas radīja papildu mitruma slodzi tās pamatiem un ārsienām. Savukārt vasarā, īpaši sausās un vējainās dienās, aktuāla ir treniņlaukuma smilšu seguma mitrināšana, lai mazinātu putekļu veidošanos un nodrošinātu patīkamākus treniņu apstākļus.
Tagad savākto lietus ūdeni varēs izmantot treniņlaukuma laistīšanai, apstādījumu kopšanai un apkārtējās teritorijas uzturēšanai. Tas ļaus taupīt citus ūdens resursus un mazināt putekļu izplatīšanos, kā arī palīdzēs pasargāt vēsturisko staļļa ēku no lieka mitruma.
“Mums ir svarīgi, lai Valmiermuižas stallis būtu vieta, kur rūpes par zirgiem un cilvēkiem iet roku rokā ar atbildīgu attieksmi pret vidi un vēsturisko mantojumu. Tagad lietainās dienās varēsim priecāties ne tikai par dabas veldzi, bet arī par iespēju uzkrāto ūdeni izmantot brīžos, kad tas visvairāk nepieciešams. Tas ir neliels, bet nozīmīgs solis ilgtspējīgākas saimniekošanas virzienā,” stāsta biedrības “Valmiermuižas jātnieku skola” vadītāja Rufina Juraša.
Šis projekts ir labs piemērs tam, ka arī ar nelielu finansējumu un pašu cilvēku ieguldīto darbu iespējams īstenot praktiskas un ilgtermiņā noderīgas idejas.
Biedrība “Valmiermuižas jātnieku skola” pateicas Valmieras novada pašvaldībai par piešķirto finansējumu, kas palīdzēja īstenot šo ieceri. Īpašs paldies Elitai Staunei par iniciatīvu un idejām, kā arī Aleksandram Baziļevam par praktisko ieguldījumu un projekta īstenošanu!
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Projekts “Ilgtspējīgi lietus ūdens savākšanas un otrreizējas izmantošanas risinājumi Valmiermuižas stallī” īstenots Valmieras novada pašvaldības organizētā iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa ietvaros.