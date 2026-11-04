Pašvaldība brīdina: rudens lapu maisus nedrīkst patvaļīgi novietot ielu malās
Jūrmalas pašvaldība aicina iedzīvotājus, sakopjot savus īpašumus, nenovietot maisos savāktās rudens lapas ārpus sava īpašuma teritorijas, tostarp pie žoga ielas pusē vai citās publiski pieejamās vietās, kamēr lapu izvešana nav pieteikta un saskaņota ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.
Lai atbalstītu Jūrmalas iedzīvotājus sava īpašumu sakopšanā, novembrī pašvaldība nodrošinās iespēju savāktās rudens lapas nodot bez maksas. Rudens lapu nodošanu varēs pieteikt līdz 16. novembrim.
Savākto rudens lapu maisu izvešanu no vienas adreses varēs pieteikt tikai vienu reizi.
Kur pieteikt lapu izvešanu?
Pieteikumus savākto lapu izvešanai pieņems sadzīves atkritumu apsaimniekotājs Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā – SIA “Clean R”. Lapu izvešanu var pieteikt līdz 16. novembrim:
- mobilajā lietotnē manai.videi.lv;
- rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv;
- pa tālruni 67111001 darba laikā no 8.00-17.00.
Maisu izvešanu var pieteikt namu apsaimniekotāji, kā arī fiziskas un juridiskas personas, kurām ir noslēgts līgums ar SIA “Clean R”. Piesakot savākto lapu maisu izvešanu, jānorāda sava adrese, tālruņa numurs un līguma par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu numurs, kā arī paredzamais maisu skaits.
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Savāktās lapas jāieliek vienreizlietojamos atkritumu maisos, tie rūpīgi jāaizsien, maisus nedrīkst pārpildīt, lai paceļot tie nesaplīstu. Viena maisa tilpums nedrīkst pārsniegt 100 litrus.
Vēršam uzmanību, ka maisos drīkst ievietot tikai savāktās koku lapas un zāli, drīkst būt neliels piejaukums ar tūju un priežu skujām un sīkiem zariem.
Kur novietot maisus?
Līdz pieteikuma apstiprināšanai savāktie lapu maisi jāglabā sava īpašuma teritorijā. Tos nedrīkst novietot ielu malās, uz ietvēm, pie žogiem ārpus sava īpašuma teritorijas vai citās publiski pieejamās vietās.
Maisus ārpus sava īpašuma teritorijas drīkst novietot tikai pēc izvešanas pieteikšanas un apstiprināšanas.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot noteikto kārtību un nenovietot maisus publiskajā ārtelpā, lai pilsētvide būtu sakopta!
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Atkritumu izvešanu kontrolēs Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības nodaļa sadarbībā ar pašvaldības policiju, uzraugot neatļautu atkritumu izvietošanu ielu zaļajās zonās.
Lapas var nodot arī iedzīvotāji paši
Sākot no 26. oktobra līdz 30. novembrim, iedzīvotāji savāktās lapas varēs arī paši nogādāt un bez maksas nodot SIA “Clean R” apsaimniekotajā dalīti vākto atkritumu pieņemšanas laukumā Ventspils šosejā 61 otrdienās plkst. 09.00–18.00, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās plkst.09.00–17.00 un sestdienās plkst. 8.00–15.00.
Ja lapu nodošana jau vienu reizi ir pieteikta, bet savāktas vēl papildu lapas un pašiem nav iespējas tās nogādāt atkritumu pieņemšanas vietā Ventspils šosejā 61, jāsazinās ar SIA “Clean R”, zvanot uz tālruni +371 67111001 darba laikā no plkst. 8.00-17.00 vai e-pastā kc@cleanr.lv; atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums nodrošinās to izvešanu atbilstīgi noteiktajam tarifam.
Aicinām Jūrmalas iedzīvotājus sakopt savu īpašumu un tam piegulošās teritorijas!