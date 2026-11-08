Izdota Dzintaru koncertzāles jubilejai veltīta grāmata
2026. gada 28. oktobrī, tika atklāta Dzintaru koncertzāles Mazās zāles 90. gadskārtai veltīta grāmata.
Izdevums aptver vēsturisko laikmetu pirms Mazās zāles būvniecības, līdz Pirmajam pasaules karam, laikposmu starp pasaules kariem, okupācijas periodu un laiku pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas.
Pēc Viktora Mellenberga un Aleksandra Birzenieka projekta būvētā un 1936. gada jūlijā atklātā koncertzāle bija pirmā slēgtas konstrukcijas koncertzāle Latvijā. Dzintaru koncertzāle ir unikāls Jūrmalas koka neoklasicisma arhitektūras paraugs, tās interjeru rotā Anša Cīruļa sienu gleznojumi. Šī koncertzāle ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, tā ir iekļauta Latvijas Kultūras kanonā kā spilgts Jūrmalas kūrorta koncertdzīves tradīciju un unikālas arhitektūras apliecinājums.
Grāmatas atklāšanā Jūrmalas domes priekšsēdētājs Jānis Lediņš uzsvēra, ka Dzintaru koncertzāles 90. gadskārtai veltītais izdevums ļauj no jauna iepazīt tās bagāto vēsturi un cilvēkus, kuri to veidojuši. “Dzintaru koncertzāle ir viens no Jūrmalas simboliem un neatņemama mūsu pilsētas identitātes daļa. Grūti iedomāties Jūrmalu bez jūras, priežu mežiem un mūzikas, kas vasarās skan Dzintaru koncertzālē. Šodien atveram grāmatu, kas ir ne tikai liecība par koncertzāles vēsturi un arhitektūru, bet arī stāsts par cilvēkiem, kuri veidojuši šo īpašo vietu. Tas ir vērtīgs ieguldījums Jūrmalas kultūras mantojuma saglabāšanā nākamajām paaudzēm,” sacīja Jānis Lediņš.
Grāmatā varam izstaigāt leģendārās skatuves ceļu cauri gadu desmitiem. Tā stāsta par koncertdzīvi Dzintaros, kā tā plauka un attīstījās, līdz pagājušā gadsimta 30. gadu vidū radās nepieciešamība būvēt slēgtu koncertzāli, ko šodien pazīstam kā Mazo zāli. Grāmatā sniegts ieskats par koncertdzīvi Dzintaros kara un okupācijas gados, kā tā pārveidojusies un pārdzimusi pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, un 2015. gadā pēc vērienīgiem rekonstrukcijas un renovācijas darbiem no jauna vērusi durvis apmeklētājiem.
Vēsturisko aprakstu papildina stāsti par koncertzāles tapšanā un darbībā nozīmīgām personībām un intervijas ar mūsdienu māksliniekiem, kuri uzstājušies uz koncertzāles skatuves un bijuši saistīti ar koncertdzīvi Dzintaros. Grāmatā iekļautas gan vēsturiskas fotogrāfijas, gan mūsdienu attēli no Jūrmalas muzeja, Latvijas Arhitektūras muzeja, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijs Valsts kinofotodokumentu arhīva, Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre” krājuma, kā arī no Jūrmalas pašvaldības un SIA “Dzintaru koncertzāle” arhīviem. Izdevums ir latviešu un angļu valodā.
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Dzintaru koncertzāles jubilejai veltīto grāmatu izdevusi Jūrmalas pašvaldība sadarbībā ar Jūrmalas muzeju un SIA “Dzintaru koncertzāle”, grāmata izdota apgādā “Jumava”.
Izdevums būs pieejams Jūrmalas bibliotēku lasītavās. Drīzumā to varēs iegādāties Jūrmalas muzejā Tirgoņu ielā 29 un Jūrmalas Tūrisma informācijas centrā Lienes ielā 5.