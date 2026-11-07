Aicina piedalīties konkursā “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”
Jūrmalas pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, iestādes un organizācijas piedalīties ikgadējā konkursā.
Jūrmalas pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, iestādes un organizācijas piedalīties ikgadējā konkursā “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”, lai kopīgi radītu svētku noskaņu un veidotu Jūrmalas ziemas pilsētvidi skaistāku, radošāku un vizuāli pievilcīgāku. Labāko noformējumu autori saņems 1000 eiro naudas balvu. Pieteikumu iesniegšana – līdz 30. decembrim.
Konkursa mērķis ir veicināt Ziemassvētku noskaņas radīšanu un svētkiem atbilstoša noformējuma veidošanu publiskajā pilsētvidē – uz ēku fasādēm, logos, skatlogos, laukumos, pagalmos un citviet. Konkursā aicināts piedalīties ikviens interesents, kura veidotais noformējums papildina Jūrmalas pilsētvidi un rada svētku sajūtu gan pašiem jūrmalniekiem, gan pilsētas viesiem.
Vērtēs septiņās kategorijās
Šogad Ziemassvētku noformējumu vērtēs septiņās kategorijās:
- privātmājas;
- daudzdzīvokļu mājas;
- veikali un citas pakalpojumu sniegšanas vietas;
- kafejnīcas, restorāni un krodziņi;
- izglītības iestādes;
- sabiedriskās ēkas un organizācijas;
- tūrisma, viesnīcu grupa, tostarp viesu, atpūtas nami u. tml.
Konkursam var pieteikt publiski redzamu Ziemassvētku noformējumu, kas ir vērsts pret publisko ārtelpu, neatkarīgi no tā, vai tas atrodas privātīpašumā, pie daudzdzīvokļu nama, uzņēmuma, iestādes vai citviet**.** Katrs pieteicējs konkursam var pieteikt neierobežotu objektu skaitu. Pieteikumu var iesniegt gan paši noformējuma veidotāji un objektu apsaimniekotāji par savu noformējumu, gan ikviens iedzīvotājs, pilsētas viesis vai garāmgājējs, kurš Jūrmalas pilsētvidē pamanījis skaistu svētku rotājumu.
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Kā vērtēs noformējumu?
Konkursa pieteikumus izvērtēs komisija, piešķirot punktus pēc četriem kritērijiem:
- radošā ideja un tās atbilstība Ziemassvētku laikam;
- mākslinieciskā un tehniskā kvalitāte;
- vizuālā ietekme pilsētvidē;
- noformējuma kopējais iespaids un radītā svētku noskaņa.
Uzvarētāji saņems balvas
Labākā noformējuma autori saņems 1000 eiro naudas balvu, kā arī piemiņas balvas un Jūrmalas pašvaldības pateicības rakstus. Katrā kategorijā komisija var apbalvot līdz trīs pretendentiem, kuri būs ieguvuši augstāko kopvērtējumu.
Apbalvojums tiks piešķirts attiecīgā noformējuma objekta valdītājam – īpašniekam, nomniekam vai lietotājam, kurš atbild par objekta uzturēšanu un apsaimniekošanu. Konkursā netiek vērtēts pašvaldības finansētais un organizētais pilsētas Ziemassvētku noformējums.
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Piesakiet savu favorītu!
Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 30. decembrim, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot to uz e-pasta adresi konkurss@jurmala.lv, oficiālo elektronisko adresi vai iesniedzot klātienē kādā no Jūrmalas valstspilsētas administrācijas apmeklētāju apkalpošanas centriem: Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110 vai Tukuma ielā 20. Elektroniski iesniegtajai pieteikuma anketai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.
Papildu informācijai par konkursu aicinām zvanīt pa tālruni +371 20278443, +371 27890290 vai sazināties e-pastā, rakstot uz adresi liene.purmale@jurmala.lv.
Kopā radīsim svētku noskaņu
Aicinām ikvienu iesaistīties un piedalīties svētku noskaņas radīšanā! Varbūt tieši jūsu mājas, uzņēmuma, iestādes vai jūsu pamanītais kaimiņu nama noformējums tiks atzīts par vienu no skaistākajiem Jūrmalā.