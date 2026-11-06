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Pašvaldībā informē, kad Jūrmalas pludmalē drīkst atrasties ar suņiem
No 1. novembra līdz 31. martam Jūrmalas teritorijā Rīgas līča pludmalē ir atļauts atrasties ar suni ar noteikumu – sunim jābūt pavadā.
No 1. aprīļa līdz 31. oktobrim ir spēkā aizliegums pludmalē uzturēties, vest pastaigā un peldināt mājdzīvniekus.
Aizliegums uzturēties ar suni pludmalē saglabāts no aprīļa līdz oktobra beigām, kad pludmali apmeklē daudz atpūtnieku, lai nodrošinātu sanitāro tīrību, higiēnas prasību ievērošanu un peldvietu ūdens kvalitāti, kā arī neradītu draudus cilvēku drošībai. Saistošo noteikumu uzraudzību un kontroli nodrošinās Jūrmalas pašvaldības policija.
Iespēja rudens un ziemas sezonā Jūrmalas pludmalē uzturēties ar mājdzīvniekiem noteikta grozījumos Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 24 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”.