Tukumā un Kandavā atgriežas vides akcija “Dod riepām otru dzīvi”
Novembra izskaņā Tukuma un Kandavas iedzīvotāji aicināti bez maksas nodot nolietotās vieglo automašīnu riepas vides akcijā “Dod riepām otru dzīvi”, lai veicinātu atbildīgu apsaimniekošanu un pārstrādi.
SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” sadarbībā ar AS “AJ Power Recycling” un SIA “3R” un aicina Tukuma novada iedzīvotājus novembra izskaņā bez maksas nodot nolietotās vieglo automašīnu riepas vides akcijā “Dod riepām otru dzīvi”.
Vides akcija “Dod riepām otru dzīvi” tiek organizēta jau devīto gadu, un tās mērķis ir veicināt atbildīgu nolietoto riepu apsaimniekošanu un nodrošināt iespēju tās nodot pārstrādei. Riepas ir videi kaitīgas preces, tādēļ tās jānodod atbilstošai apsaimniekošanai.
Nolietotās vieglo automašīnu riepas bez maksas tiks pieņemtas:
• 20. un 21. novembrī Tukuma pārkraušanas un šķirošanas stacijā, Tukumā, Dienvidu ielā 1. Darba laiks: piektdien no 8.00 līdz 18.00, sestdien no 8.00 līdz 13.00.
• 27. un 28. novembrī Kandavas pārkraušanas stacijā, Kandavā, Daigones ielā 20. Darba laiks: piektdien no 10.00 līdz 16.00, sestdien no 10.00 līdz 12.00.
Akcijas periodā no vienas automašīnas iespējams nodot vienu riepu komplektu (četras vieglo automašīnu riepas bez diskiem).
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Nododot nolietotās riepas atbildīgai pārstrādei, to materiālus iespējams izmantot atkārtoti, vienlaikus mazinot riepu radīto ietekmi uz vidi. Savāktās riepas šķiro, sagatavo pārstrādei un nogādā specializētās rūpnīcās Eiropā, kur no tām iegūst granulas. Tās izmanto sporta laukumu segumu izgatavošanā, ceļu būvē, celtniecībā un dažādu tehnisku izstrādājumu ražošanā.
Dod riepām otru dzīvi!