Paziņoti Tukuma novada apbalvojumu saņēmēji
No sirds lepojamies un sveicam jaunpilniekus un viesatniekus, kuriem piešķirts Tukuma novada domes apbalvojums.
Tukuma novada Atzinības raksts Ligijai Rutkai – ilggadējai kultūras darbiniecei, novadpētniecei un sabiedriski aktīvai personībai – par mūža ieguldījumu Tukuma novada kultūras dzīves un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, novadpētniecības un muzeju darbības attīstībā, Dziesmu svētku tradīcijas stiprināšanā. Pieteicējs: Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde un Tukuma muzejs. Apbalvojums tiks pasniegts Tukuma pilsētas Kultūras namā 18. novembrī plkst.12.00 svinīgā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai.
Tukuma novada Cildinājuma balva Aināram Plezeram – Jaunpils Sporta nama direktoram, Tukuma Sporta skolas basketbola trenerim, biedrības “Sporta klubs Jaunpils” vadītājam – par ilggadēju un atbildīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Jaunpils pagasta iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veicināšanā. Pieteicējs: Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde. Apbalvojums tiks pasniegts Tukuma pilsētas Kultūras namā 18. novembrī plkst.12.00 svinīgā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai.
Tukuma novada Pateicība Artim Graudiņam – Jaunpils pagasta zemnieku saimniecības “Priežkalni” īpašniekam – par nozīmīgu ieguldījumu Jaunpils pagasta attīstībā, ekonomiskās izaugsmes veicināšanā, labdarībā un vietējās kopienas pašapziņas stiprināšanā. Pieteicējs: Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde. Apbalvojums tiks pasniegts Jaunpils Kultūras centrā 14. novembrī plkst.18.00 svinīgā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai.
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Tukuma novada Pateicība Krastiņu ģimenei – par ieguldījumu vietējās ekonomikas stiprināšanā, sabiedrisko aktivitāti, brīvprātīgo darbu un radošām iniciatīvām Jaunpils vides un sabiedriskās dzīves pilnveidošanā. Pieteicējs: Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde. Apbalvojums tiks pasniegts Jaunpils Kultūras centrā 14. novembrī plkst.18.00 svinīgā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai.
Tukuma novada Pateicība Mizgu ģimenei – par ilggadēju ieguldījumu Jaunpils pagasta uzņēmējdarbības un digitālās infrastruktūras pilnveidē, nozīmīgu pakalpojumu nodrošināšanā un nesavtīgām rūpēm par pamestajiem dzīvniekiem. Pieteicējs: Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde. Apbalvojums tiks pasniegts Jaunpils Kultūras centrā 14. novembrī plkst.18.00 svinīgā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai.
Tukuma novada Pateicība Edmundam Petrovam – Viesatu pagasta zemnieku saimniecības “Jaunkupšas” īpašniekam – par ilggadēju darbu lauksaimniecībā, ieguldījumu pagasta attīstībā un ekonomikā, kā arī atsaucību un rūpēm par Viesatu pagasta kopienu. Pieteicējs: Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde. Apbalvojums tiks pasniegts Viesatu Kultūras namā 18. novembrī plkst.12.00 svinīgā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai.
Sirdssilts paldies par nozīmīgu ieguldījumu kultūras, sporta, uzņēmējdarbības un vietējās kopienas attīstībā!