Kas vienam lieks, otram - prieks! Latvijā ikviens var sarīkot labdarības izsoli un palīdzēt citiem
Lai palīdzētu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, atbalstītu dzīvnieku patversmi vai savāktu līdzekļus kādam nozīmīgam mērķim, ne vienmēr vajadzīgi milzu ziedojumi un vērienīgi labdarības projekti. Reizēm pietiek vien ar labu ideju, dažiem īpašiem priekšmetiem un cilvēkiem, kuri gatavi iesaistīties.
Labdarības izsoles Latvijā nav nekas jauns, tomēr daudzi, iespējams, nezina, ka tās var rīkot ne tikai lielas un ietekmīgas organizācijas. Patiesībā arī viens cilvēks to var izdarīt. Šādu iespēju piedāvā Latvijas izsoļu platforma "Izsolis.lv", kas ļauj ikvienam pārvērst sev liekas, bet citiem vērtīgas lietas reālā palīdzībā. Platformā labdarības izsoles var rīkot gan biedrības, skolas, sporta klubi un uzņēmumi, gan citi cilvēki, kuri vēlas apvienot spēkus kāda laba mērķa vārdā.
Tava liekā manta var kļūt par vērtīgu ziedojumu
Labdarības izsoles princips ir vienkāršs. Cilvēki vai uzņēmumi piedāvā priekšmetus, pakalpojumus vai īpašas pieredzes, par kurām interesenti sola arvien augstāku cenu. Platformā "Izsolis.lv" šādas izsoles iespējams rīkot tiešsaistē, un tajās var piedalīties cilvēki no visas Latvijas. Izsoles noslēgumā uzvar augstākās cenas solītājs, bet iegūtie līdzekļi tiek novirzīti izvēlētajam labdarības mērķim.
Būtiski, ka ne vienmēr izšķiroša ir priekšmeta materiālā vērtība. Labdarības izsolē var piedāvāt gan sev vairs nevajadzīgas mantas, gan kolekcionējamus priekšmetus, gan ko īpašu un unikālu, piemēram, sportista parakstītu kreklu, mākslinieka gleznu vai iespēju piedalīties interesantā meistarklasē. Nereti tieši priekšmeta stāsts vai apziņa, ka iegūtā nauda palīdzēs kādam grūtībās nonākušam cilvēkam, mudina solīt vairāk, nekā attiecīgā lieta patiesībā ir vērta.
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Labdarības izsolēs iespējams savākt patiešām ievērojamas naudas summas. Piemēram, 2023. gadā Ukrainas atbalstam organizētā izsolē Rīgā izdevās savākt vairāk nekā 72 000 eiro. Savukārt labdarības maratona "Dod pieci!" ietvaros 2019. gadā izsolēs tika iegūti vairāk nekā 20 000 eiro, tostarp par basketbolista Kristapa Porziņģa parakstītu kreklu vien nosolīti 2600 eiro. Šie piemēri parāda, ka cilvēki ir gatavi maksāt ne tikai par pašu priekšmetu, bet arī par iespēju palīdzēt citiem.
Labdarības izsoli var sarīkot arī internetā
Lai sarīkotu labdarības izsoli, mūsdienās vairs nav obligāti jāīrē telpas, jāmeklē pasākuma vadītājs un jārīko šiks vakars ar augstiem viesiem. To visu var izdarīt arī vienkārši tiešsaistē, dodot iespēju izsolē piedalīties ikvienam interesentam. Šādu iespēju piedāvā "Izsolis.lv.
Izsoles izveidošana tajā ir ļoti vienkārša – lietotājam jāievieto izsolāmo priekšmetu fotogrāfijas, apraksts, jānosaka sākuma cena un izsoles norises laiks. Būtiski, ka liels palīgs šajā procesā ir mākslīgais intelekts, kas palīdz ar izsoles apraksta ģenerēšanu, kā arī iesaka piemērotāko publicēšanas laiku. Savukārt interesenti var piedalīties solīšanā. Izsoles ar drošo maksājumu platformā tiek publicētas bez maksas, bet pircējam jārēķinās ar simbolisku komisijas maksu (lai nosegtu maksājumu apstrādes izdevumus). Labdarības organizācijām “Izsolis.lv” piedāvā bezmaksas konsultācijas un tehnisko palīdzību izsoles sagatavošanā.
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Ar ko sākt, ja vēlies palīdzēt?
Ja vēlies sarīkot labdarības izsoli, vispirms “Izsolis.lv” platformā jāizvēlas mērķis, kam vēlies novirzīt savāktos līdzekļus. Tā var būt palīdzība konkrētam cilvēkam, līdzekļu vākšana dzīvnieku patversmei, bērnu sporta komandas atbalstīšana vai kāda cita sabiedrībai nozīmīga iniciatīva – izvēle ir tavās rokās. Svarīgi jau sākumā skaidri norādīt, kas organizēs izsoli, saņems maksājumus un kā savāktā nauda tiks izlietota.
Nākamais uzdevums ir atrast lietas vai pakalpojumus, ko piedāvāt izsolē. Nav nepieciešams savākt muzeja cienīgu priekšmetu kolekciju, iesākumam pietiek ar dažiem. Galvenais, lai šīs lietas spētu ieinteresēt potenciālos pircējus un cilvēkiem būtu saprotams, kādam mērķim viņu nauda tiks novirzīta.
Būtiska nozīme ir arī publicitātei. Lai par šādu izsoli uzzinātu pēc iespējas vairāk cilvēku, pastāsti par to sociālajos tīklos, iesaisti radus un draugus, regulāri atgādini par iespēju piedalīties. Jo vairāk cilvēku uzzinās par izsoli, jo labākas izredzes savākt lielāku summu.
Labdarības izsoles lielākā vērtība ir iespēja apvienot cilvēkus kopīgam mērķim. Kāds šādā veidā noziedos sev nevajadzīgās lietas, citam tā būs iespēja iegādāties kaut ko īpašu un sen kārotu, bet vēl kādam šāda iniciatīva ļaus saņemt nepieciešamo palīdzību. Reizēm pietiek ar vienu labu izsoli un vēlmi palīdzēt, lai kāda cilvēka dzīvi mainītu uz labo pusi.