Eiropa deg, interneta “troļļi” smejās - kā protestus Rietumos izmanto melu ražotāji Krievijā
Kamēr Francijā cilvēki protestē pret dzīves dārdzību un problēmām izglītībā, internetā norisinās cīņa par to, kā šos notikumus uztvers sabiedrība.
Ar Krieviju saistīti informācijas ietekmēšanas tīkli, radikāli noskaņoti satura veidotāji un sensāciju izplatītāji izmanto nemieru ainas, lai pastiprinātu dusmas, vairotu neuzticēšanos varai un virzītu sev izdevīgus politiskos vēstījumus.
No skolu problēmām līdz plašākai neapmierinātībai
Francijas protestu kustība izauga no konkrētām ikdienas problēmām. Septembra vidū skolotāji Parīzes piepilsētā Kretejā sāka protestēt pret personāla trūkumu. Viņiem pievienojās skolēni un vecāki, bet skolas bloķēšanas video izplatījās sociālajos tīklos. Drīz līdzīgas akcijas sākās arī citviet valstī.
Jaunieši pieprasīja vairāk skolotāju, mazāk pārpildītas klases, sakārtotas skolu ēkas un saprotamāku uzņemšanu augstskolās. Vēlāk kustībai pievienojās citi sabiedrības slāņi, un prasību loks paplašinājās: dzīves dārdzība, degvielas cenas, publisko pakalpojumu kvalitāte un neapmierinātība ar valdības prioritātēm.
17. oktobra demonstrācijās Francijā, pēc Iekšlietu ministrijas aplēsēm, piedalījās ap 550 000 cilvēku. Lielākā daļa protestēja miermīlīgi, taču atsevišķas grupas dedzināja automašīnas, izlaupīja veikalus un uzbruka policijai. Tieši šīs ainas kļuva par izdevīgu materiālu tiem, kuri vēlējās notikumus izmantot savās informācijas kampaņās.
Dusmas novirza pret Ukrainu
Organizācijas “Alliance4Europe” pētnieki analizējuši vairāk nekā 547 000 ierakstu deviņās valodās, kā arī gandrīz 13 000 komentāru. Viņu secinājums: ārvalstu ietekmes dalībnieki centās pastiprināt sabiedrības dusmas, atbalstīt vardarbīgu rīcību un padziļināt šķelšanos.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Sešās nedēļās pirms 17. oktobra botu tīkls, kuru pētnieki ar augstu pārliecību saista ar Krievijas operāciju “Doppelganger”, izplatīja 639 koordinētus vēstījumus. Tie sasniedza aptuveni 7,4 miljonus skatījumu. Kampaņa izmantoja reālas ekonomiskās grūtības, lai vērstu cilvēkus pret palīdzību Ukrainai: atbalsts Kijivai tika pasniegts kā nauda, kas atņemta pašu iedzīvotāju labklājībai.
Pētnieku vērtējumā šādu operāciju mērķis nav obligāti palīdzēt vienai konkrētai partijai. Tās izmanto dažādus politiskos spēkus un tēmas, ja tas palīdz vājināt atbalstu Ukrainai. Tāpēc vienā kampaņā var sadzīvot gan sociāli saukļi, gan nacionālistiski vēstījumi un uzbrukumi proeiropeiskiem politiķiem.
Arī notikumu atainojums dažādās valodās atšķīrās. Analizētajā franču valodas saturā migrantus vai islāmu tieši vainoja aptuveni katrs trīsdesmit trešais ieraksts, bet angļu valodā – gandrīz katrs piektais. Vietējā neapmierinātība ārvalstu auditorijai tika pasniegta kā apliecinājums Eiropas nespējai tikt galā ar migrāciju.
Veciem kadriem piešķir jaunu nozīmi
Viens no vienkāršākajiem paņēmieniem ir autentisku video pārpublicēšana ar nepatiesu aprakstu. Laikraksts “Financial Times” atrada ierakstu, kurā protestētāji meta uguņošanas ierīces un kuru pasniedza kā Francijā uzņemtu materiālu. Patiesībā tas bija filmēts Tbilisi 2024. gadā. Video sasniedza gandrīz sešus miljonus skatījumu. Laikraksta uzrunātais “Sciences Po” pētnieks Davids Kolons norādīja, ka prokremliski ietekmētāji, kas saistīti ar “Storm-1516”, pastiprinājuši notikumu atspoguļojumu un izplatījuši nepatiesus vēstījumus. Viņš pieminēja arī ietekmes tīklu “Matryoshka”.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Francijas laikraksts “Le Monde” aprakstījis vēl vairākus piemērus: par jaunajiem nemieriem uzdoti kadri no agrākiem kurdu protestiem Parīzē, 2023. gadā degoša autobusa Nīmā un futbola līdzjutēju vandalisma. Šo video kopējais skatījumu skaits tuvojās desmit miljoniem. Izplatījās arī nepamatotas ziņas par cilvēku nāvi un mākslīgā intelekta radīti attēli. Daļa viltojumu protestētājus attēloja kā varoņus, citi radīja bailes un naidu.
Viena aina, vairāki mērķi
Šajos piemēros redzama kopīga metode: no plaša notikuma tiek izvēlēta emocionāli spēcīgākā epizode, tai pievienots vēlamais skaidrojums un tā atkārtoti izplatīta. Cilvēks, kurš sākotnēji gribēja uzzināt par demonstrāciju, var nonākt pavisam citā stāstā – par Ukrainu, migrāciju vai valsts šķietamu sabrukumu. Tā iespējams aizēnot arī protestētāju sākotnējās prasības, uzmanību no skolām un cenām novirzot uz savstarpēju vainošanu.
Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Baro norādījis, ka skolēnu protestus saviem vēstījumiem izmantojuši naidīgi informācijas dalībnieki no Krievijas, Ķīnas un Irānas, kā arī ASV kustības MAGA aprindas. Prezidents Emanuels Makrons savukārt uzsvēris, ka pēc notikumiem vērojama ārvalstu informācijas manipulēšana un mēģinājumi izmantot situāciju uz Francijas rēķina.
Ko prasa no platformām
Eiropas Komisija un valstu regulatori pievērsušies arī sociālo tīklu atbildībai. Svarīgi ir noskaidrot, kā platformas reaģē uz vardarbības slavināšanu, aicinājumiem laupīt un maldinošu saturu, kā arī to, vai ieteikumu sistēmas šādus ierakstus neizplata vēl plašāk.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Komisijas pārstāvis Tomā Renjē uzsvēra nepieciešamību nepieļaut platformu un to algoritmu izmantošanu vardarbības pastiprināšanai. Vienlaikus komisija atgādināja, ka miermīlīga protestēšana ir aizsargājamas demokrātiskas tiesības un demonstrantus nedrīkst pielīdzināt dedzinātājiem vai laupītājiem.
Spiediens rīkoties pieaug
28. oktobrī 30 Eiropas Parlamenta deputāti aicinājuši Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieci Hennu Virkunenu izvērtēt, cik plaši protestu laikā izplatījušies aicinājumi uz laupīšanu un kā tie pastiprināti platformās. Deputāti interesējušies arī par iespēju izmantot īpašo krīzes reaģēšanas mehānismu.
Savukārt Francijas varas iestādes uz sarunām aicinājušas TikTok, “Meta”, “Snapchat”, “Reddit”, “Discord” un “Google” pārstāvjus. Bet Beļģijas digitālās politikas ministre Vanesa Matza pieprasījusi skaidrojumu, kā platformas novērš vardarbības veicināšanu un vandalisma popularizēšanu.
Itālijā, kur arī notika vardarbīgi protesti, aizsardzības ministrs Gvido Krozeto nemierus skaidroja ar “hibrīdkaru, ko kāds izvērš pret mūsu valstīm, izmantojot tādus netradicionālus instrumentus kā “TikTok”, sociālie tīkli un “YouTube”, turklāt Rietumi to pat neapzinās un nereaģē”.
Bet Eiropas valdības pagaidām kopumā dod priekšroku sadarbībai, satura uzraudzībai un policijas darbam, nevis pilnīgai platformu bloķēšanai.