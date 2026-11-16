Kur un kā svinēt 17. un 18. novembrī Valsts dzimšanas dienu? Visplašākais svētku ceļvedis visai Latvijai
Foto: Rēzeknes pilsētas pašvaldība
Simtiem Valsts svētku pasākumi notiks gan lielās pilsētās, gan attālos lauku pagastos: visiem būs iespēja godam nosvinēt Latvijas 108. dzimšanas dienu.
Sabiedrība

Kur un kā svinēt 17. un 18. novembrī Valsts dzimšanas dienu? Visplašākais svētku ceļvedis visai Latvijai

Elmārs Barkāns

Jauns.lv

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Latvijas 108. dzimšanas dienā notiks vērienīgi svētku pasākumi – koncerti, balles, svinīgi lāpu gājieni, apbalvošanas ceremonijas, kinoseansi, gaismas šovi un arī uguņošanas. Daudzviet svētkus svinēs jau otrdien, 17. novembrī. Jauns.lv piedāvā svētku pasākumu programmu visās Latvijas pilsētās un novados.

Kur un kā svinēt 17. un 18. novembrī Valsts dzimša...

Svētkus varam nosvinēt ar vērienu – gan mazajos pagasta saieta namos, gan lielo pilsētu kultūras pilīs un, protams, svētku laukumos. Svētku pasākumi – simtiem! Lai ērtāk varētu iepazīties ar patriotisko svētku kalendāru, to esam saldalījuši septiņās sadaļās: “Rīga”, “Pierīga” (Jūrmala, kā arī Ādažu. Ķekavas, Mārupes, Ropažu un Salaspils novadi), “Kurzeme” (Liepāja un Ventspils, kā arī Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Tukuma novadi), “Latgale” (Daugavpils un Rēzekne, kā arī Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novadi), “Sēlija” (Aizkraukles un Jēkabpils novadi), “Vidzeme” (Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Siguldas, Valkas un Valmieras novadi) un “Zemgale” (Jelgava, kā arī Bauskas, Dobeles un Jelgavas novadi).

Svētku pasākumu apmeklētājiem vēlams iepriekš pārliecināties, vai uz tiem iepriekš nav nepieciešama pieteikšanās, tāpat arī vai tie ir bezmaksas vai maksas pasākumi. 
 

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