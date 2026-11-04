Ceturtdien Latvijas piekrastē gaidāms brāzmains vējš
Ceturtdien un naktī uz piektdienu ziemeļrietumu vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē, prognozē sinoptiķi.
Līdz nedēļas beigām Latvijā saglabāsies anticiklona ietekme, tādēļ nav gaidāmi lieli nokrišņi, prognozē sinoptiķi. Šīs nedēļas otrajā pusē būs mainīgs mākoņu daudzums, dažkārt vietām būs nelieli nokrišņi - galvenokārt īslaicīgs lietus. Ceturtdien un naktī uz piektdienu ziemeļrietumu vējš piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē, nedēļas nogalē pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš.
Ceturtdien gaiss iesils līdz +8..+12 grādiem, turpmākajās diennaktīs temperatūra būs zemāka par +10 grādiem. Aukstākais laiks gaidāms naktī uz sestdienu Latgalē, kur termometra stabiņš var noslīdēt līdz -4 grādiem.
Iespējams, nākamnedēļ - īpaši nedēļas otrajā pusē - būs vairāk nokrišņu. Gaisa temperatūra gaidāma mazliet zemāka nekā šonedēļ. Atbilstoši Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem novembra pirmajā pusē gaisa temperatūra Latvijā galvenokārt būs tuvu normai, mēneša otrajā pusē - nedaudz augstāka par to. Novembra otrajā pusē prognozēts arī lielāks nokrišņu daudzums.