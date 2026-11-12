Riga Waterfront. Jauna pilsētvide Daugavas krastā
Žurnāls “Pastaiga” sarunājas ar kultūras un mākslas projektu kuratori Katrīnu Jaunupi un arhitektu Frici Vilni par arhitektūru, pilsētas iedzīvotāju dzīvesstilu, kopienas sajūtu un to, kā vide ietekmē mūsu ikdienu un pašsajūtu.
Kāda būs Rīga pēc 20 gadiem? Un kādu stāstu šajā nākotnē rakstīs Daugavas krastmala? Rīgas attīstībā iezīmējas jauns posms – Andrejsalas teritorija, kas gadu desmitiem bijusi slēgta industriālā zona, nākotnē varētu kļūt par daudzfunkcionālu pilsētas apkaimi ar dzīvojamo apbūvi, kultūras telpām un publiski pieejamu Daugavas krastmalu.
“Ja paraugāmies lielākā mērogā, Rīgā faktiski nav tādu kvartālu, kur rīdzinieks varētu dzīvot pie ūdens,” uzskata arhitekts Fricis Vilnis.
“Riga Waterfront” projekta iecere ir atjaunot Rīgas saikni ar Daugavu, padarot līdz šim maz izmantoto ostas teritoriju pieejamu gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem. Attīstības pamatā ir četri savstarpēji papildinoši kvartāli ar atšķirīgu raksturu. Dzīvojamā apbūve veidos teritorijas pamatu, savukārt publiskās telpas, kafejnīcas, restorāni, pakalpojumi un zaļās zonas radīs priekšnoteikumus aktīvai ikdienas dzīvei. Vīzija paredz arī nepārtrauktu promenādi gar Daugavu, kas savienos dažādas teritorijas daļas un ļaus baudīt pilsētas ainavu pie ūdens.
“Laba arhitektūra respektē vēsturi un pilsētas identitāti, iedzīvotāju vēlmes un sajūtas,” saka kultūras un mākslas projektu kuratore Katrīna Jaunupe.
Būtiska projekta sastāvdaļa ir Andrejsalas industriālā mantojuma saglabāšana. Vēsturiskā elektrostacija iecerēta kā viens no galvenajiem teritorijas kultūras un sabiedriskās dzīves centriem, kurā varētu apvienot muzeju, tirdzniecību un ēdināšanu. Arī citas vēsturiskās būves, tostarp bijušo dzelzceļa staciju un graudu elevatorus, paredzēts pielāgot jaunām funkcijām, saglabājot vietas industriālo identitāti.
“Riga Waterfront” attīstības vīzija iezīmē iespēju veidot jaunu pilsētas daļu, kurā vēsturiskais mantojums sastopas ar mūsdienīgu arhitektūru un publisko ārtelpu. Projekta ieceres īstenošana varētu būt nozīmīgs solis Rīgas krastmalas atdzīvināšanā, no jauna veidojot pilsētas attiecības ar Daugavu.