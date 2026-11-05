Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa atklāšana Doma laukumā.
Sabiedrība
Šodien 05:08
Latvijas svētku kalendārs 2026. gada nogalei: kā ar trim atvaļinājuma dienām iegūt 11 brīvdienas?
Tuvojoties gada nogalei, daudzi Latvijas iedzīvotāji jau sāk plānot Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas.
Šogad svētku datumi kalendārā sakrituši visai izdevīgi – gan novembrī, gan Ziemassvētkos, gan Jaunajā gadā būs iespēja baudīt vairākas brīvas dienas pēc kārtas. Turklāt, gudri izmantojot ikgadējo atvaļinājumu, atpūtu varēs ievērojami pagarināt.