Atklātas jaunas ziņas par traģisko avāriju Rēzeknes novadā, kurā bojā gāja 17 gadus veca jauniete
Valsts policija ziņo, ka Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā notikušajā avārijā, kurā 2025. gada 17. decembrī dzīvību zaudēja 17 gadus veca jauniete, šoferis bija sēdies pie stūres alkohola reibumā.
2025. gada 17. decembrī ap pulksten 8.16 Valsts policija saņēma informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta Spundžānu ciemā, kur uz autoceļa A12 bija sadūries “BMW” spēkrats, kuru vadīja 2003. gadā dzimis vīrietis, un “Volvo”, kuru vadīja 1975. gadā dzimis vīrietis.
Sadursmē gāja bojā 2008. gadā dzimusī automašīnas “BMW” pasažiere, bet miesas bojājumus guva abu transportlīdzekļu vadītāji, kā arī pasažiere, kura atradās automašīnā “Volvo”.
Visas cietušās personas ar gūtajiem miesas bojājumiem tika nogādātas medicīnas iestādē, bet Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess.
Šoferis bija lietojis alkoholu
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas noskaidroja, ka “BMW” vadītājs netika galā ar automašīnas vadību, iebrauca pretēja braukšanas joslā, kur sadūrās ar transportlīdzekli “Volvo”. Turklāt jaunietis klaji pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, jo pie spēkrata stūres bija sēdies būdams alkoholisko dzērienu ietekmē.
Kriminālprocess pret 2003. gadā dzimušo vīrieti kvalificēts pēc Krimināllikuma 262. panta ceturtās daļas, proti, par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem.
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Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā. Valsts policija atgādina, ka alkohols un transportlīdzekļa vadīšana ir nesavienojamas lietas – tā ir bezatbildīga autovadītāju attieksme pret apkārtējo drošību, kas var rezultēties ar letālām sekām. Ne mazāk svarīga ir arī līdzcilvēku atbildība – nepieļaut, ka persona reibumā sēžas pie stūres. Dažkārt viens aizrādījums, atņemtas automašīnas atslēgas vai savlaicīgs zvans policijai ir pietiekams, lai novērstu traģēdiju.