Atjaunotā Dzirnavu iela 04.11.2026
Rīgā noslēgušies Dzirnavu ielas pārbūves darbi posmā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai. Pārbūves laikā atjaunota brauktuve un ietves, izbūvēta ...
Tūkstošiem eiro par puķu kastēm un stabiņiem. Cik dārgi rīdziniekiem patiesībā izmaksā satiksmes "mierināšana"?
Rīgas ielās arvien biežāk redzami lieli puķu podi, zaļās atpūtas zonas un plastmasas stabiņi, kas ne vienam vien autovadītājam sagādājuši galvassāpes. Pašvaldība uzsver, ka šādu risinājumu mērķis ir padarīt pilsētu drošāku, ierobežot automašīnu ātrumu un veidot zaļāku vidi. Tomēr iedzīvotāju domas par šādām pārmaiņām dalās. Daudziem tās rada neērtības ikdienā, turklāt arvien biežāk izskan jautājums, cik šie pilsētvides uzlabojumi patiesībā izmaksā Rīgas budžetam?
Cik maksā zaļā Rīga?
Kā portālam Jauns.lv atzīst Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore Ieva Grīsle, saskaitīt kopējās apzaļumošanas izmaksas un izdalīt tās pa konkrētām ielām pēdējo divu gadu griezumā nemaz nav iespējams. Tas saistīts ar to, ka vairāki apzaļumošanas un satiksmes mierināšanas risinājumi tiek īstenoti lielāku būvniecības projektu, piemēram, maģistrāļu vai veloceļu izbūves ietvaros, tāpēc izmaksas tiek vērtētas kopējā būvprojekta tāmes kontekstā. Turklāt par Rīgas ielās izvietotajiem puķu podiem un apstādījumiem neatbild viena konkrēta pašvaldības iestāde. Pienākumi ir sadalīti starp vairākām struktūrvienībām – tiklīdz objekti ir nodoti ekspluatācijā, to turpmāko uzturēšanu atbilstoši savai kompetencei pārņem gan Ārtelpas un mobilitātes departaments (ĀMD), gan Mājokļu un vides departaments (MVD), savukārt galvaspilsētas dārzus un parkus uzrauga SIA "Rīgas meži".
Rīgas domes pārstāve skaidro, ka, piemēram, Mājokļu un vides departaments pēdējo divu gadu laikā jaunus puķu podus un augu kastes nav uzstādījis. Tā vietā departaments turpina uzturēt parkletus un apstādījumu kompozīcijas, kas Rīgas ielās izvietotas 2021. un 2022. gadā, īstenojot toreizējā Pilsētas attīstības departamenta (PAD) projektus. Šo objektu kopšanai pašvaldība piesaista ārpakalpojumu sniedzējus. Piemēram, 2025. gadā uz 12 mēnešiem tika noslēgts līgums ar SIA "Green and Smart" par 57 402,45 eiro (bez PVN). Uzņēmuma pārziņā bija parkletu uzturēšana Tērbatas, Martas un R. Blaumaņa ielā, kā arī stādījumu kompozīciju un augu kastu kopšana Baznīcas, Stabu, Vaļņu, Teātra, Kaļķu un E. Smiļģa ielā. 2026. gadā šo darbu veikšana uzticēta SIA "Hercs Flora". Izņēmums ir objekti Vaļņu un Teātra ielā, kas jaunajā līgumā nav iekļauti. Par parkletu uzturēšanu Tērbatas, Martas un R. Blaumaņa ielā, kā arī augu kastu kopšanu Baznīcas, Stabu, Kaļķu un E. Smiļģa ielā noslēgts līgums par 28 629,66 eiro (bez PVN). Arī šis līgums noslēgts uz 12 mēnešiem.
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Tikmēr Ārtelpas un mobilitātes departaments 2026. gadā ir noslēdzis apjomīgu četru gadu pakalpojuma līgumu ar SIA "Landscape Construction" par kopējo summu 400 000 eiro (bez PVN). Pašvaldībā gan uzsver, ka šī summa nav paredzēta tikai ielu puķu podu kopšanai. Līgums attiecas uz visiem apstādījumiem un labiekārtojuma objektiem, kas nodoti ĀMD pārziņā. To vidū ir ne tikai puķu podi un augu kastes, bet arī daudzgadīgo augu dobes, apstādījumi uz sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēm un sporta laukumi. Kopumā departamenta pārziņā (neskaitot lielos objektus) pašlaik ir 278 stādījumi augu kastēs, puķu podos un konteineros, kā arī vēl 24 puķu podi pie laternu stabiem. Tāpat jāuztur 2973 kvadrātmetri daudzgadīgo stādījumu dobju, 24 kvadrātmetri apstādījumu uz sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju jumtiem un 40 sporta laukumi.
Kas maksā par nokaltušajiem augiem
Tikmēr rīdzinieku acij nav palicis nepamanīts, ka nereti daļa lepno pilsētvides stādījumu nīkuļo vai aiziet bojā, atstājot visai bēdīgu estētisko iespaidu. Tas dabiski raisa jautājumu, vai nokaltušo “zaļo zonu” atjaunošanai līdzekļi atkal netiek smelti no rīdzinieku kabatām. Rīgas dome gan skaidro, ja stādījumi nokalst vai neieaugas, to nomaiņa tiek nodrošināta esošā pakalpojuma līguma garantijas ietvaros. Kā atzīst Rīgas domē, īpašs izaicinājums augiem ir ziemas sezona, kad pilsētas ielās izbrauc sniega tīrīšanas tehnika. Pašvaldībā skaidro, ka ziemas uzturēšanas darbi tiek plānoti tā, lai nepieļautu mazo augu grupu, puķu kastu un konteinerstādījumu bojāšanu. Turklāt notīrītā sniega novietošana tiek organizēta vietās, kur apstādījumu nav, tādējādi sargājot augu kompozīcijas.
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Plastmasas stabiņiem – 121 990 eiro
Viens no satiksmes mierināšanas elementiem Rīgā, kas izpelnījies ne viena vien autovadītāja kritiku un sašutumu, ir elastīgie plastmasas stabiņi. Īpaši neapmierināti autovadītāji mēdz būt šaurākos ielas posmos, kur šie norobežojošie elementi vēl vairāk ierobežo manevrēšanas iespējas. Pašvaldība gan norāda, ka šie stabiņi palīdz sakārtot satiksmes plūsmu, nodalīt dažādu satiksmes dalībnieku zonas un novērst spēkratu novietošanu uz ietvēm.
Plastmasas stabiņu epopeja aizsākās pirms vairākiem gadiem, iepriekšējā Rīgas mēra Mārtiņa Staķa ("Progresīvie") laikā, tādēļ tautā tos joprojām mēdz dēvēt par “staķīšiem”. Jau to ieviešanas laikā soctīklos izcēlās pamatīga vētra, kad sabiedrība uzzināja, ka no pašvaldības budžeta tiek segta ne tikai to uzstādīšana, bet arī mazgāšana. Asprātīgākie soctīklotāji toreiz pat ironizējot piedāvājās stabiņus nospodrināt par velti.
Stabiņu uzturēšana joprojām prasa regulārus ieguldījumus. Kā skaidroja Grīsle, lai nodrošinātu šo elementu funkcionalitāti un tehnisko stāvokli ilgtermiņā, stabiņi tiek regulāri mazgāti, kā arī nepieciešamības gadījumā remontēti, atjaunoti vai nomainīti. 2026. gadā ĀMD ir noslēdzis divus līgumus ar uzņēmumu SIA "KMK projekts" par ceļa norobežojošo elementu uzturēšanu. Par stabiņu uzstādīšanu, demontāžu un atjaunošanu līguma summa ir 80 000 eiro (bez PVN). Savukārt par šo elementu apkopi jeb mazgāšanu — līguma summa ir 41 990 eiro (bez PVN).
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Atbildot uz jautājumiem par lēmumu pieņemšanas procesu, drošības auditiem un ietekmi uz sabiedrisko transportu, pašvaldības pārstāve skaidro, ka ikviens pilsētvides un satiksmes mierināšanas elements – neatkarīgi no tā, vai tie ir apstādījumi, parkleti vai stabiņi – tiekot plānots, vērtējot gan estētiskos aspektus, gan praktisko funkcionalitāti. Vienviet tie kalpo kā telpisks zonējuma elements, citviet papildina atpūtas zonas. Pašvaldībā uzsver, ka, plānojot šo elementu izvietojumu, būtiska uzmanība tiekot pievērsta satiksmes organizācijai un mijiedarbībai ar transporta infrastruktūru. Tie tiekot kompozicionāli izvietoti tā, lai organiski iekļautos ielas profilā un netraucētu nevienai satiksmes grupai – ne gājējiem un velobraucējiem, ne autovadītājiem un sabiedriskā transporta kustībai.
NMPD: reizēm nākas meklēt apvedceļu
Vienlaikus izskanējušas bažas par to, kā satiksmes mierināšanas un pilsētvides elementi ietekmē operatīvo dienestu darbu un reaģēšanas laiku. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Transporta nodrošinājuma departamenta vadītājs Egils Lapiņš portālam Jauns.lv atklāj, ka Rīgā un tās apkārtnē mediķu brigādes ik diennakti dodas vidēji uz 400 izsaukumiem, un ierašanās laiku pie pacientiem var ietekmēt visdažādākie faktori.
"Tie var būt ceļu remontdarbi, pieputinātas ielas, intensīva automašīnu plūsma, satiksmes negadījumi, kas rada sastrēgumus, ar auto pārblīvēti daudzdzīvokļu māju pagalmi. Tie var būt jebkuri šķēršļi, tostarp arī satiksmes mierināšanas risinājumi, ja tie traucē operatīvajam transportam brīvi un ātri piekļūt izsaukuma vietai," norāda Lapiņš, piebilstot, ka atsevišķu statistiku par šādiem gadījumiem dienests neapkopo, jo katra situācija tiek risināta individuāli un iespējami operatīvi uz vietas.
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Tomēr praksē fiziski šķēršļi mediķu darbu mēdz apgrūtināt. Kā skaidro NMPD pārstāvis, šādos gadījumos brigādei var nākties meklēt garāku piebraukšanas ceļu vai pat doties līdz izsaukuma vietai kājām. Arī velojoslu risinājumi galvaspilsētā vērtējami divējādi — ir tādi, kas operatīvajam transportam netraucē, un tādi, kas ietekmē tā spēju brīvi pārvietoties. "Tāpat atsevišķi ielu risinājumi intensīvas satiksmes laikā var mazināt operatīvā transporta iespēju apdzīt vai samainīties ar pretim braucošajiem auto, savukārt tiem, kas vēlas dot ceļu, var būt grūtāk to izdarīt," situāciju uz Rīgas ielām ieskicē Lapiņš.
Kritiskās situācijās izšķiroša ir katra minūte
NMPD uzsver, ka satiksmes mierināšana pati par sevi ir ļoti svarīga, jo tā mazina riskus ceļu satiksmē un negadījumu skaitu, tomēr risinājumiem jābūt tādiem, kas nekavē operatīvo dienestu nokļūšanu pie pacientiem. Dienests reaģē ne tikai uz avārijām, bet uz jebkuru cilvēka dzīvībai kritisku situāciju mājās, uz ielas vai sabiedriskā ēkā. "Katra minūte var būt izšķiroša kritiskās situācijās, piemēram, bezsamaņa, aizrīšanās, kritiens no liela augstuma, infarkts u.c. Mierināšanas elementiem un to izvietojumam jābūt pārdomātiem, lai netraucētu operatīvajiem un glābšanas dienestiem brīvi un ātri piekļūt jebkurai negadījuma vietai 24/7 režīmā," uzsver dienesta pārstāvis.
Runājot par sadarbību ar pašvaldību, Lapiņš norāda, ka dienestam ir būtiski tikt savlaicīgi iesaistītam šādu risinājumu plānošanā. Rīgas domē darbojas konsultatīvā padome satiksmes koordinācijas jautājumos, kurā viedokļa sniegšanai piesaistīts arī NMPD pārstāvis. "Lai arī ir bijuši atsevišķi gadījumi par risinājumiem, kad neesam uzrunāti, šajā padomē mēs varam sniegt viedokli par plānotu izmaiņu iespējamo ietekmi uz operatīvā transporta piekļuvi," rezumē NMPD pārstāvis.
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Glābēji spiesti pielāgoties
Līdzīgi kā mediķi, arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) portālam Jauns.lv norāda, ka jebkura ceļa posma slēgšana vai būtiska caurbrauktuves sašaurināšana var apgrūtināt operatīvo dienestu piekļuvi notikuma vietai, kā arī aizkavēt ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu sākšanu. Dienestā uzsver, ka īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad konkrētais ceļš nodrošina piekļuvi notikuma vai ūdens ņemšanas vietai.
Konkrētu statistiku par to, cik bieži tieši stabiņi, parkleti vai lielizmēra puķu podi aizkavējuši glābējus, dienests gan neapkopo, tādēļ izcelt atsevišķus incidentus nevarot. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas pārstāve Viktorija Gribuste skaidro, ka atbilstoši būvnormatīviem ugunsdzēsības tehnikai paredzēto piebrauktuvju platumam ir jābūt vismaz 3,5 metriem, bet augstumam 4,25 metriem.
Turklāt par jebkuriem jauniem ierobežojumiem glābējiem ir jāzina laikus. Gribuste norāda, ka atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem par jebkuru plānotu vai neplānotu ceļu, tiltu vai citu infrastruktūras objektu slēgšanu un remontu, kas ierobežo ugunsdzēsības transporta kustību, atbildīgajām personām ir pienākums informēt dienestu.Vienlaikus viņa uzsver, ka caurbraucamības problēmas ugunsdzēsēji glābēji novēro ikdienā, īpaši daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos, kur transportlīdzekļi bieži tiek novietoti blīvi un neatstāj pietiekamu vietu operatīvajam transportam.
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“Šādās situācijās glābēji ir spiesti pielāgoties – aprīkojumu nogādāt līdz notikuma vietai ar rokām vai meklēt alternatīvus piekļuves ceļus. Jebkurš no šiem risinājumiem prasa papildu laiku,” skaidro VUGD pārstāve. Tāpēc VUGD aicina iedzīvotājus ikdienā izvērtēt, kur un kā tiek novietoti transportlīdzekļi, pārliecinoties, ka tie netraucē operatīvo un komunālo dienestu piekļuvei, jo ugunsgrēka vai cita negadījuma gadījumā izšķiroša nozīme var būt katrai sekundei.