Atklāts, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji nemanāmi zaudē līdz pat 600 eiro gadā
Teju četri no desmit jeb 37% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka, atsakoties no sava biežākā “naudas pazudinātāja”, mēnesī varētu ietaupīt vismaz 50 eiro jeb vairāk nekā 600 eiro gadā. Turklāt vairāk nekā puse no tiem, kuri jau zina, kā izmantotu ietaupīto naudu, to novirzītu finansiālās drošības veidošanai, uzkrājumiem vai ieguldījumiem, liecina SEB bankas aptauja.
Gandrīz katrs ceturtais jeb 24% aptaujāto starp biežākajiem naudas pazudinātājiem min preces, kas iegādātas tikai atlaides dēļ, lai gan patiesībā nemaz nav bijušas vajadzīgas. Savukārt 22% atzīst, ka nauda mēdz pazust impulsīvos pirkumos internetā.
Preces, kas nopirktas tikai atlaides dēļ, biežāk min sievietes – par savu naudas pazudinātāju tās nosauc 29% sieviešu un 17% vīriešu. Īpaši bieži šādus tēriņus atzīst iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem, kuru vidū tos min gandrīz trešdaļa jeb 31% aptaujāto.
“Novembrī, tuvojoties Melnajai piektdienai, atlaižu piedāvājumi vairs neaprobežojas tikai ar vienu dienu. Īpašās cenas, atlaižu kodi un paziņojumi par ierobežotu preču skaitu pircējus sasniedz visa mēneša garumā. Tas rada sajūtu, ka lēmums jāpieņem nekavējoties, taču šķietami izdevīgs piedāvājums ne vienmēr nozīmē reālu ietaupījumu,” skaidro SEB bankas finanšu pratības mentore Linda Šablinska.
Viņa iesaka pirms atlaižu perioda izveidot nepieciešamo pirkumu sarakstu, noteikt konkrētu budžetu un salīdzināt cenas dažādos veikalos. Tāpat ir vērts pārbaudīt preces iepriekšējo cenu, nepaļaujoties tikai uz norādīto atlaides procentu. Patiesi izdevīgs piedāvājums ļauj lētāk iegādāties jau iepriekš vajadzīgu lietu, nevis rada jaunu vajadzību.
Vairāk nekā trešdaļa varētu ietaupīt vismaz 50 eiro mēnesī
Piektā daļa jeb 21% iedzīvotāju norāda, ka, atsakoties no sava biežākā naudas pazudinātāja, mēnesī varētu ietaupīt no 26 līdz 50 eiro. Savukārt 37% spētu ietaupīt vairāk nekā 50 eiro mēnesī jeb pāri par 600 eiro gadā. Turklāt 17% aptaujāto potenciālais ietaupījums pārsniegtu 100 eiro mēnesī jeb 1200 eiro gadā.
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Visbiežāk iespēju ietaupīt saskata iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 49 gadiem. Gandrīz puse jeb 47% aptaujāto vecumā no 30 līdz 39 gadiem uzskata, ka, atsakoties no biežākā naudas pazudinātāja, varētu ietaupīt vairāk nekā 50 eiro mēnesī. Vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem tā domā 41% respondentu.
Domājot par ietaupītās naudas izmantošanu, iedzīvotāji visbiežāk izvēlētos finansiālo drošību un nākotnes mērķus. Gandrīz trešdaļa jeb 31% naudu krātu neparedzētiem gadījumiem, savukārt 21% to ieguldītu vai veidotu uzkrājumus nākotnei. Vēl 20% ietaupīto naudu novirzītu ceļojumam, bet 8% izmantotu kredīta ātrākai atmaksai.
Katrs sestais nožēlojis pirkumu vairāk nekā 100 eiro vērtībā
Nevajadzīgi vai impulsīvi pirkumi ne vienmēr aprobežojas ar nelieliem ikdienas tēriņiem. 14% aptaujāto norāda, ka dārgākais spontānais vai nevajadzīgais pirkums, kuru viņi nožēlo, maksājis no 51 līdz 100 eiro. Vēl 8% nožēlo pirkumu 101–200 eiro vērtībā, 3% iztērējuši 201–300 eiro, bet 5% atzīst, ka nevajadzīgais pirkums izmaksājis vairāk nekā 300 eiro.
Kopumā katrs sestais jeb 16% aptaujāto nožēlo spontānu vai nevajadzīgu pirkumu, kas maksājis vairāk nekā 100 eiro. Vīrieši šādus dārgus pirkumus min nedaudz biežāk nekā sievietes. Pirkumu, kas maksājis vairāk nekā 300 eiro, nožēlojuši 6% vīriešu un 4% sieviešu.
“Melnās piektdienas laikā lielāki pirkumi var šķist īpaši vilinoši, jo atlaides radītais ietaupījums naudas izteiksmē izskatās ievērojams. Tomēr pirms pirkuma ir vērts sev pajautāt ne tikai, cik daudz ietaupām, bet arī, cik daudz iztērējam. Ja prece iepriekš maksāja 300 eiro un tagad pieejama par 200 eiro, esam ietaupījuši 100 eiro tikai tad, ja šis pirkums jau bija plānots. Pretējā gadījumā esam nevis ietaupījuši 100 eiro, bet iztērējuši 200,” uzsver Linda Šablinska.
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Jau iepriekš vēstīts, ka gandrīz 60% Latvijas iedzīvotāju atzīst – mēneša beigās viņiem ļoti bieži vai reizēm rodas sajūta, ka daļa naudas ir iztērēta, taču nav īsti saprotams, kur tā palikusi.