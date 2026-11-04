Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs trešdien uzticēja valdības veidošanu premjera amata kandidātam Andrim Kulbergam (AS).
Politika
Šodien 09:16
Valsts prezidents jaunās valdības veidošanu uzticējis Andrim Kulbergam
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs trešdien uzticēja jaunās valdības veidošanu premjera amata kandidātam Andrim Kulbergam (AS).
alsts prezidents jau oktobra sākumā paziņoja, ka jaunā valdība būtu jāveido Kulbergam. Tomēr oficiāli Ministru prezidenta amata kandidātu Valsts prezidents nosauc tikai pēc tam, kad aizejošā valdība ir nolikusi pilnvaras sakarā ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu.
Jaunievēlētā Saeima uz pirmo sēdi sanāca otrdien, un drīz pēc tam līdzšinējā Kulberga valdība paziņoja par pilnvaru nolikšanu. 15. Saeimas vēlēšanās AS parlamentā ieguva 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 17, partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) - 15, Nacionālā apvienība - desmit, "Progresīvie" - desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) - septiņus mandātus.