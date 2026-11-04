Trešdienas pēcpusdienā gaidāms lietus
Foto: Zane Bitere/LETA
Agrā trešdienas rītā Latvijā ir maz mākoņu un gaisa temperatūra daudzviet noslīdējusi zem nulles, liecina meteoroloģiskā informācija.
Sabiedrība

Trešdienas pēcpusdienā gaidāms lietus

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Trešdienas pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts ziemeļrietumiem, gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Trešdienas pēcpusdienā gaidāms lietus...

Lēns ziemeļu vējš pāries rietumu vējā, piekrastē tas pastiprināsies - vakarā gaidāmas brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs no +3..+5 grādiem valsts austrumu daļā līdz pat +11 grādiem piekrastē.

Rīgā debesis pamazām apmāksies, vakarpusē iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, dienas otrajā pusē - lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +8..+9 grādiem. Laikapstākļus nosaka anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 1028-1033 hektopaskāli jūras līmenī.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +5,1 grāda Alūksnē līdz +10,8 grādiem Liepājā un Pāvilostā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 3. novembrī bija +26 grādi Portugāles dienvidos un +29 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -11 grādi Alpu kalnos.

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