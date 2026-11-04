Autovadītāju ievērībai: trešdienas rītā Rīgas apkārtnē autoceļi apledo
Foto: Michael Kuenne/PRESSCOV / SplashNews.com/ Vida Press
Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem.
Runā Rīga

Autovadītāju ievērībai: trešdienas rītā Rīgas apkārtnē autoceļi apledo

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Trešdienas rītā apledojums Rīgas apkārtnē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem autoceļiem, ziņo VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Autovadītāju ievērībai: trešdienas rītā Rīgas apkā...

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas trīs ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Siguldai un Vamieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Raganai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas apkārtnē.

Autovadītāji aicinātu rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.

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