Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem.
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Šodien 07:58
Autovadītāju ievērībai: trešdienas rītā Rīgas apkārtnē autoceļi apledo
Trešdienas rītā apledojums Rīgas apkārtnē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem autoceļiem, ziņo VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas trīs ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Siguldai un Vamieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Raganai.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas apkārtnē.
Autovadītāji aicinātu rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.