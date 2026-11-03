Smiltēns apsver Saeimas apakškomisiju un Ilgtspējīgas attīstības komisijas darba reformēšanu
Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) varētu piedāvāt reformēt parlamenta apakškomisiju, kā arī Ilgtspējīgas attīstības komisijas darbu, politiķis atzina Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums".
Smiltēns domā, ka jāpārvērtē Ilgtspējīgas attīstības komisijas darbs. Tāpat viņš teica, ka astoņus gadus strādājis Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā, un uzskata, ka tā ir "totāli pārslogota", tāpēc piedāvās izvērtēt iespēju šo komisiju sadalīt divās, lai darbs būtu produktīvāks.
Tāpat viņš domā, ka Saeimas apakškomisijām nebūtu jāstrādā pilnu termiņu, bet jādarbojas līdzīgi kā parlamentārās izmeklēšanas komisijām. Proti, tām jānosaka mērķis un termiņš tā sasniegšanai. Attiecīgi tās tiktu dibinātas pēc nepieciešamības, izriet no Smiltēna teiktā.
Smiltēns arī atklāja, ka rosinās 10. novembrī Saeimas Prezidijam un Frakciju padomei vienoties par komisiju veidošanas principiem un termiņiem kandidātu izvirzīšanai, lai jau 18. novembrī komisijas varētu sākt darbu.
Kā vēstīts, līdzšinējais tieslietu ministrs Smiltēns par parlamenta spīkeri ievēlēts otrdien.