Daugavpilī līdz piektdienai slēgs Dāliju ielas posmu Stropu apkaimē
Foto: Zane Bitere/LETA
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Daugavpilī līdz piektdienai slēgs Dāliju ielas posmu Stropu apkaimē

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Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde informē, ka līdz 6. novembrim transporta satiksmei ir slēgts Dāliju ielas posms krustojuma ar 3. Dāliju ielu tuvumā, kur šajās dienās notiks būvdarbi. 

Daugavpilī līdz piektdienai slēgs Dāliju ielas pos...

Minētā Dāliju ielas posma apbraukšana ir paredzēta pa Dāliju, Krimuldas un Dravnieku ielu. Satiksme tiks organizēta atbilstoši shēmai.

Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot satiksmes organizācijas zīmēm.

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