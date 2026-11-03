Profesors Andžāns aicina piedalīties protestā pret Krievijas graudu tranzītu: ne tikai amorāli, bet arī bīstami!
Ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Andžāns aicina piedalīties sestdien, 7. novembrī Jēkabpilī paredzētajā protesta akcijā pret Krievijas graudu tranzītu.
#krievijas #graudu #tranzīts ir ne tikai amorāls, bet arī bīstams #Latvijas drošībai un nākotnei. Protesta akcija “Asins graudiem – NĒ!” jau šo sestdien, plkst. 11.00, Jēkabpilī. https://t.co/YpQxwNR1kb— Māris Andžāns (@Maris_Andzans) November 3, 2026
Viņš uzskata, ka agresorvalsts graudu tranzīts ir nepieļaujams ne tikai no morāles viedokļa, bet apdraud Latvijas valsts drošību.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 7. novembrī, plkst. 11 Jēkabpilī notiks protesta akcija "Asins graudiem - nē!", kuras mērķis ir panākt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzīta aizliegšanu caur Latviju. Organizētāji norāda, ka tā būs turpinājums šā gada 17. septembrī notikušajam protestam, taču prognozē, ka šoreiz sabiedrības atsaucība un dalībnieku skaits būs krietni plašāks.
Kopš kara sākuma Latvijas sabiedrība ir sniegusi ievērojamu atbalstu Ukrainai, pieņemot bēgļus, ziedojot līdzekļus, vedot humāno palīdzību un atbalstot Ukrainas tautu dažādos veidos. Protesta organizatori uzskata, ka līdztekus sniegtajam atbalstam nav pieļaujams, ka Latvijas transporta infrastruktūra joprojām tiek izmantota Krievijas graudu tranzītam.
Protesta iniciators, zemnieks un sabiedriskais aktīvists Gundars Kalve kopā ar domubiedriem aicina Latvijas valdību pilnībā apturēt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzītu pa Latvijas dzelzceļu.
Organizatori uzsver, ka, Krievijai zaudējot vairākus iepriekš izmantotos graudu eksporta un tranzīta maršrutus, katrs saglabātais tranzīta koridors kļūst arvien nozīmīgāks. Tādēļ Latvijai nevajadzētu kļūt par vienu no pēdējām valstīm, kas nodrošina šādu kravu transportēšanu.
Akcija notiks sestdien, 7. novembrī, no plkst. 11 līdz 14 lauksaimniecības tehnikas un traktortehnikas tirgotāja SIA "Amazone" filiāles teritorijā Madonas ielā, Jēkabpilī.