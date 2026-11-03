Dace Neimane (foto: Valsts policija)
112
Šodien 20:02
Meklē 1976. gadā dzimušo Daci Neimani, kura pazuda 2. novembrī pēc izrakstīšanas no ārstniecības iestādes Tvaika ielā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1976. gadā dzimušo Daci Neimani. Sieviete šā gada 2. novembrī pulksten 21.00 izrakstīta no ārstniecības iestādes Rīgā, Tvaika ielā, un kopš tā brīža nav zināma viņas atrašanās vieta.
Dace Neimane (foto: Valsts policija)
Pazīmes: augums apmēram 160 cm, vidējas miesasbūves, gari brūni mati. Bija ģērbusies tumšā lietus jakā, tumšās pieguļošās biksēs, melnā jakā, oranžos gumijas zābakos ar ziediem.
Valsts policija aicina aplūkot Daces fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!