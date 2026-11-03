Bezvēsts pazudusī sieviete ir veiksmīgi atrasta.
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Vakar 20:02
Papildināts:Šodien 09:37
Bezvēsts pazudusī 1976. gadā dzimusī Dace Neimane ir atrasta
Valsts policija ziņo, ka bezvēsts prombūtnē bijusī 1976. gadā dzimusī Dace Neimane ir atrasta sveika un vesela.
Jau ziņots, ka sieviete šā gada 2. novembrī plkst. 21.00 tika izrakstīta no ārstniecības iestādes Rīgā, Tvaika ielā, un kopš tā brīža nebija zināma viņas atrašanās vieta. Pazīmes: augums apmēram 160 cm, vidējas miesasbūves, gari brūni mati. Pazušanas brīdī bija ģērbusies tumšā lietus jakā, tumšās pieguļošās biksēs, melnā jakā, oranžos gumijas zābakos ar ziediem.
PAPILDINĀTS 4. novembrī pulksten 08.09 Bezvēsts prombūtnē bijusī 1976. gadā dzimusī Dace Neimane ir veiksmīgi atrasta. 🤝🏼 Paldies ikvienam, kurš dalījās ar informāciju!— Valsts policija (@Valsts_policija) November 4, 2026