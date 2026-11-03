Bezvēsts pazudusī 1976. gadā dzimusī Dace Neimane ir atrasta
Foto: Lita Millere/LETA
Bezvēsts pazudusī sieviete ir veiksmīgi atrasta.
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Papildināts:Šodien 09:37

Bezvēsts pazudusī 1976. gadā dzimusī Dace Neimane ir atrasta

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Valsts policija ziņo, ka bezvēsts prombūtnē bijusī 1976. gadā dzimusī Dace Neimane ir atrasta sveika un vesela.

Bezvēsts pazudusī 1976. gadā dzimusī Dace Neimane ...

Jau ziņots, ka sieviete šā gada 2. novembrī plkst. 21.00 tika izrakstīta no ārstniecības iestādes Rīgā, Tvaika ielā, un kopš tā brīža nebija zināma viņas atrašanās vieta. Pazīmes: augums apmēram 160 cm, vidējas miesasbūves, gari brūni mati. Pazušanas brīdī bija ģērbusies tumšā lietus jakā, tumšās pieguļošās biksēs, melnā jakā, oranžos gumijas zābakos ar ziediem.

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