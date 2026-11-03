Dzintars Mozgis ievēlēts par Latvijas Ārstu biedrības prezidentu
Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) atkārtotajā biedru pilnsapulcē par biedrības prezidentu uz nākamajiem četriem gadiem ievēlēts Dzintars Mozgis, pavēstīja biedrības pārstāve Mareta Lāce.
Uz prezidenta amatu kandidēja Mozgis un profesors Māris Taube. Mozgis vēlēšanās saņēma 105 balsis, bet Taube - 93 balsis.
Mozgis ir veselības aprūpes vadības ārsts un bērnu ķirurgs. Viņš ir Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docētājs.
Uzrunā Mozgis kā galvenās biedrības attīstības vērtības izvirzīja kopību, kvalitāti un kompetenci. Viņa ieskatā, LĀB jākļūst par vienotāku un ietekmīgāku visu Latvijas ārstu un zobārstu profesionālo organizāciju, kas spēj formulēt kopīgu nostāju un pārliecinoši to aizstāvēt dialogā ar valsti.
"Veselības aprūpe nav tikai budžeta izdevumi, bet gan ieguldījums cilvēkkapitālā, sistēmas noturībā un valsts drošībā," uzsvēra jaunievēlētais LĀB prezidents.
Par LĀB viceprezidentēm ievēlētas infektoloģe, hepatoloģe un RSU profesore Angelika Krūmiņa, kā arī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste un Latvijas Ārstu rehabilitologu asociācijas prezidente Anda Nulle.
Atkārtotā biedru pilnsapulce notika Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā. To sasauca, jo 1. oktobra pilnsapulcē nebija nepieciešamā kvoruma.
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LĀB ir 1988. gadā dibināta profesionāla organizācija, kuras mērķi ir pilnveidot veselības aprūpes sistēmu, veselības aprūpes organizāciju un medicīnas izglītību, kā arī veicināt ārstu kvalifikācijas pilnveidi un sabiedrības veselību. Biedrība aizstāv Latvijas ārstu tiesiskās, profesionālās un ekonomiskās intereses un iestājas par ārstu ētikas principu ievērošanu.