Mārtiņš Ķibilds (1973-2019)
"Man viņa ārkārtīgi pietrūkst," - Mārtiņa Ķibilda nāves gadadienā viņu sirsnīgi piemin atraitne llze Grase-Ķibilde
Vācijā dzīvojošā llze Grase-Ķibilde īpaši aizkustinoši pieminējusi savu pēkšņi mūžībā aizsaukto dzīvesbiedru un abu bērnu tēvu – žurnālistu un televīzijas raidījumu vadītāju Mārtiņu Ķibildu (1973–2019). Kopš traģiskā zaudējuma apritējuši septiņi gadi.
Ilze ar meitu Jasmīnu un dēlu Paulu jau divus gadus dzīvo Vācijā. Turp viņu aizvedusi profesionālās karjeras izaugsme. Ilze Grase-Ķibilde ir Ingolštates luksusa automobiļu ražotāja "Audi AG" pēcpārdošanas biznesa attīstības un digitalizācijas direktore, savukārt abi bērni šeit sākuši skolas gaitas.
Ilzei Vācijā izveidojušās arī jaunas attiecības, taču tajā pašā laikā ar īpašu sirsnību un aizkustinājumu viņa tur svētu bijušā dzīvesbiedra piemiņu. Mārtiņš Ķibilds pēkšņi mūžībā tika aizsaukts 2019. gada 26. oktobrī, būdams vien 46 gadus vecs. Viņš ar sievu bija devies īsā atpūtas braucienā uz Amsterdamu, bet viesnīcas numuriņā nepamodās. Vēlāk tika noskaidrots, ka pēkšņās nāves iemesls bijusi akūta koronārā sirds slimība.
Atvadas no Mārtiņa Ķibilda
2019. gada 8. novembrī Latvija atvadījās no televīzijas raidījumu veidotāja un vadītāja Mārtiņa Ķibilda, kas viņsaulē aizgāja 26. oktobrī Amsterdamā. ...
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns", pieminot Mārtiņa nāves dienu – 26. oktobri –, Ilze nevairās runāt par zaudējuma sāpēm: “Man viņa ārkārtīgi pietrūkst. Objektīvi domājot, arī visai Latvijai šajos laikos būtu noderīgs tāds žurnālists, LTV raidījumu "Atslēgas" un "Adreses" veidotājs. Mēs bieži par viņu ģimenē runājam, skatāmies raidījumu, un es dāvinu grāmatu "Atslēgas" (tajā apkopoti Mārtiņa Ķibilda TV dokumentālajā raidījumā "Atslēgas. Gadsimta Latvijas vēstures atradumi" apskatītie 50 nozīmīgākie Latvijas vēstures notikumi simt gados (1918–2018)). Es ļoti vēlos, lai Mārtiņu neaizmirst arī tie, kas ir attālāki.”
Mārtiņa Ķibilda grāmatas "Atslēgas. Gadsimta Latvijas vēstures atradumi" atvēršanas pasākums
Latvijas Nacionālajā bibliotēkas korē šodien plkst.16.30 atvērta mūžībā aizgājušā televīzijas raidījumu veidotāja un vadītāja Mārtiņa Ķibilda grāmata "Atslēgas. Gadsimta Latvijas ...
Ķibilda atraitne neslēpj, ka Mārtiņa piemiņa un mīlestība joprojām ir dzīva gan viņā, gan bērnos, gan visā kopīgajā ģimenē un draugos.
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Šonedēļ Ilze ar ģimeni uz pāris dienām ieradusies Rīgā. Plānots ne tikai paciemoties pie tuvākajiem cilvēkiem, bet arī uzstāties izaugsmes konferencē "Winnovations 2026". “Latvijā esam regulāri, vismaz reizi trīs mēnešos. Braucam vienkārši satikt savu ģimeni,” viņa piebilst.