Bērnudārzā “Bitīte” jau pusgadsimtu mazie rēzeknieši mācās spert pirmos soļus, nebaidīties no jaunā un priecāties par ikdienas atklājumiem.
Novadu ziņas
Šodien 20:01
Rēzeknē 50 gadu jubileju svin skola un bērnudārzs
Piektdien, 30. oktobrī, Rēzeknē 50 gadu jubileju svinēja divas izglītības iestādes — Rēzeknes 6. pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”.
Abu iestāžu kolektīvus svētkos sveica Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārstāvji, pateicoties par ieguldījumu pilsētas bērnu un jauniešu izglītošanā. Kopš dibināšanas Rēzeknes 6. pamatskola izcēlusies ar novatorisku pieeju un drosmi izmēģināt jaunas idejas. Tā bija pirmā skola pilsētā, kurā piedāvāja padziļināti apgūt mūziku, kā arī aktīvi iesaistījās starptautiskajā sadarbībā. Skolas lielākā vērtība ir tās skolotāji un talantīgie audzēkņi.
Savukārt bērnudārzā “Bitīte” jau pusgadsimtu mazie rēzeknieši mācās spert pirmos soļus, nebaidīties no jaunā un priecāties par ikdienas atklājumiem. Iestāde iemantojusi vairāku paaudžu ģimeņu uzticību — šodien uz bērnudārzu savus mazbērnus ved arī bijušie audzēkņi.