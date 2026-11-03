Mūžībā devusies latviešu žurnāliste Anita Platace
Sestdien, 31. oktobrī, mūžībā devusies latviešu žurnāliste Anita Platace (1959–2026).
Anita bija saistīta ar Kapsēdes pamatskolu un laikrakstu “Kursas Laiks”, kur atstājusi savu devumu publicistikā, rakstos un reportāžās. Viņas dzīve bija piepildīta ar sirsnību, rūpēm par līdzcilvēkiem un vēlmi dot citiem. Viņu gaišā piemiņā saglabās tuvinieki, kaimiņi, bijušie skolēni un kolēģi, un citi, kas viņu pazina.
"Mamma bija mans Sirdscilvēks, mans Eņģelis, vienkāršības, autentiskuma un sirsnības paraugs. Viņas mūžs bija piepildīts ar kalpošanu un došanu, ar patiesām rūpēm un dziļu iejūtību par līdzcilvēkiem. Viņa redzēja ar sirdi un dzirdēja pat skaļi neizteikto," vietnē "Facebook" norāda viņas meita Arta.
"Viņa dzīvoja Ticībā, Pateicībā un Paļāvībā un saskatīja "zelta maliņu" pat šķietami sarežģītākajās un skumjākajās situācijās. Viņas fiziskā un trauslā čauliņa izdzisa pēkšņi, taču viņa turpināsies - meitās, mazdēliņos, mīļo cilvēku atmiņās."
Atvadīšanās no Plataces notiks piektdien, 6. novembrī, plkst. 13.00 Liepājas Centrālo kapu kapličā.