Izbraucot no degvielas uzpildes stacijas, Liepājā notriekts zēns
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Zēns ar gūtām traumām tika nogādāts slimnīcā.
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Izbraucot no degvielas uzpildes stacijas, Liepājā notriekts zēns

Novadu ziņu nodaļa

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Piektdienas rītā automašīna Liepājā uzbraukusi zēnam, kurš ar velosipēdu brauca pa veloceliņu. Zēns ar traumām tika nogādāts medicīnas iestādē.

Izbraucot no degvielas uzpildes stacijas, Liepājā ...

Piektdien, 30. oktobrī, ap pulksten 8.40 Liepājā, Ganību ielā, automašīna “Volkswagen” uzbraukusi zēnam, kurš ar velosipēdu brauca pa veloceliņu. Zēns ar gūtajām traumām nogādāts medicīnas iestādē.

Valsts policijas sākotnējā informācija liecina, ka sieviete, izbraucot no degvielas uzpildes stacijas teritorijas, apstājās pirms Ganību ielas braucamās daļas. Uzsākot manevru un nogriežoties pa labi Tukuma ielas virzienā, viņa uzbrauca zēnam, kurš pa veloceliņu brauca no Tukuma ielas Vaiņodes ielas virzienā. Par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process. Policija skaidro precīzus negadījuma apstākļus.

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